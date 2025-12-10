Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई



इस भर्ती में क्लर्क के 1382 पद शामिल हैं, जिनके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है। चपरासी के 887 पदों के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उम्मीदवार को मराठी भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवर पद पर नियुक्ति के लिए 10वीं पास होना, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम तीन साल का अनुभव अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के 56 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड और 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड की जरूरत है, जबकि स्टेनोग्राफर के अन्य 19 पदों पर शॉर्टहैंड गति 100 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है।