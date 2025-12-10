10 दिसंबर 2025,

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई

इस भर्ती में क्लर्क के 1382 पद शामिल हैं, जिनके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 10, 2025

Bombay High Court Recruitment 2025

Bombay High Court Recruitment 2025(Image-Freepik)

Bombay High Court Vacancy 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद बेंच के लिए क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर सहित कुल 2381 पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2381 पदों पर भर्ती की जाएगी।

Bombay High Court Vacancy Eligibility: जान लें जरुरी योग्यता


इस भर्ती में क्लर्क के 1382 पद शामिल हैं, जिनके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है। चपरासी के 887 पदों के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उम्मीदवार को मराठी भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवर पद पर नियुक्ति के लिए 10वीं पास होना, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम तीन साल का अनुभव अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड के 56 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड और 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड की जरूरत है, जबकि स्टेनोग्राफर के अन्य 19 पदों पर शॉर्टहैंड गति 100 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है।

Bombay High Court Recruitment 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


क्लर्क पद के लिए चयन प्रक्रिया में सबसे पहले 90 अंकों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अंकगणित और कंप्यूटर से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी और पास होने के लिए न्यूनतम 45 अंक आवश्यक हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों के टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसमें 10 मिनट में 400 शब्दों का पैसेज टाइप करना होगा। इसमें 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उम्मीदवार को आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं माना जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 90 हजार तक सैलरी मिलेगी।

स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और वाइवा-वोस के अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यह सूची जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक मान्य रहेगी, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर माननीय चीफ जस्टिस इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं।

Bombay High Court Vacancy 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन के लिए शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये तय किया गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को भी 1000 रुपये का शुल्क देना होगा, जिसे केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा।

Updated on:

10 Dec 2025 09:39 am

Published on:

10 Dec 2025 09:37 am

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई

