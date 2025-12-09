JEE Main और CUET स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर: बदल सकता है एग्जाम का तरीका, सरकार कर रही विचार

JEE Main 2026 Exam Mode (Image: Gemini)
JEE Main 2026 Exam Mode: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों और तकनीकी दिक्कतों के बाद अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार को सिफारिश दी है कि, JEE Main और CUET (Common University Entrance Test) जैसे एग्जाम को दोबारा पेन पेपर मोड (ऑफलाइन) में कराया जाए।
इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बड़े और अहम एंट्रेंस एग्जाम, जैसे JEE Main, CUET और UGC NET को फिर से पेन-पेपर मोड में लाया जा सकता है। हालांकि, अभी सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन समिति की सिफारिशों के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में NTA ने टोटल 14 प्रमुख परीक्षाएं करवाई, जिनमें से कम से कम पांच में बड़ी समस्याएं सामने आईं। समिति ने बताया कि UGC-NET, CSIR-NET और NEET PG तक रोकनी पड़ी।
समिति ने आगे कहा कि, CBSE और UPSC मॉडल लंबे समय से बड़े विवाद के बिना चल रहे हैं। इस हिसाब से पेन-पेपर मोड को ज्यादा भरोसेमंद माना जा सकता है।
समिति ने सुझाव दिया है कि यदि CBT जारी रहती है तो इन्हें केवल सरकारी या सरकारी नियंत्रण वाले परीक्षा केंद्रों में ही कराया जाए। प्राइवेट सेंटरों को इससे बाहर रखने की बात पर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि, प्राइवेट परीक्षा कराने वाली कई ब्लैकलिस्टेड कंपनियां, उन्हें अब भी नई परीक्षाओं के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि, ऐसी कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों की राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द ब्लैकलिस्ट बनाई जाए। उन्हें चिन्हित कर दोबारा कॉन्ट्रेक्ट ना दिया जाए।
पिछले छह सालों में NTA ने लगभग 3513 करोड़ रुपए की कमाई की। तकरीबन 3065 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब है कि एनटीए के पास 448 करोड़ रुपये अब भी उपलब्ध है। समिति ने मांग की है कि, इस रकम का उपयोग परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने में किया जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, NTA की प्रमुख परीक्षाओं को पेन-पेपर मोड में लाने पर गंभीरता से सोचा जाए। हालांकि, यह सिर्फ सिफारिश और सुझाव हैं। अंतिम निर्णय क्या होगा और परीक्षा किस मोड में होगी, यह बात सरकार के फैसले के बाद ही तय होगी। अगर सरकार सिफारिशों को सीरियस लेते हुए लागू करती है, तो आने वाले समय में JEE Main, CUET और UGC NET जैसे एग्जाम कंप्यूटर की जगह फिर से पेन-पेपर मोड पर हो सकते हैं।
