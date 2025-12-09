JEE Main और CUET स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर: बदल सकता है एग्जाम का तरीका, सरकार कर रही विचार

रिपोर्ट में कहा गया है कि, NTA की प्रमुख परीक्षाओं को पेन-पेपर मोड में लाने पर गंभीरता से सोचा जाए। हालांकि, यह सिर्फ सिफारिश और सुझाव हैं। अंतिम निर्णय क्या होगा और परीक्षा किस मोड में होगी, यह बात सरकार के फैसले के बाद ही तय होगी। अगर सरकार सिफारिशों को सीरियस लेते हुए लागू करती है, तो आने वाले समय में JEE Main, CUET और UGC NET जैसे एग्जाम कंप्यूटर की जगह फिर से पेन-पेपर मोड पर हो सकते हैं।