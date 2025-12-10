10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रूपये, खाना-रहना भी फ्री

महिलाओं के लिए भारत सरकार इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही खत्म होने वाली है। इसलिए इच्छुक और योग्य महिलाएं जल्द से जल्द आवेदन कर लें। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट wcd.intern.nic.in के माध्यम से किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 10, 2025

WCD Internship For Women

WCD Internship For Women(AI Image-ChatGpt)

WCD Internship: महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दो महीने की एक विशेष इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस पहल को मंत्रालय ने WCD इंटर्नशिप का नाम दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन 10 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। चयनित महिला प्रतिभागियों को प्रति माह 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस इंटर्नशिप योजना का मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं से जोड़ना है। यह इंटर्नशिप फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन होगा आवेदन


इस कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट wcd.intern.nic.in के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर ही निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक महिलाओं को जल्द आवेदन करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी-मार्च 2026 की इस इंटर्नशिप में शामिल होने वाली महिलाओं को दोबारा इसका अवसर नहीं मिलेगा। हर साल नए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

WCD Internship: क्या काम करना होगा?


इंटर्नशिप के इस दो महीने दौरान प्रतिभागियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई स्थानों पर उन्हें जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

Internship For Women: जान लें जरुरी योग्यता


इस में आवेदन के लिए योग्यता की बात करें तो इंटर्नशिप के लिए केवल 21 से 40 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, और खासकर गांवों एवं छोटे शहरों की महिलाओं के लिए यह आरक्षित है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु की महिलाएं इस इंटर्नशिप योजना के लिए योग्य नहीं होंगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं


इंटर्नशिप में शामिल महिलाओं को न केवल स्टाइपेंड मिलेगा, बल्कि यात्रा का खर्च भी मंत्रालय की तरफ से ही होगा। दिल्ली में रहने और भोजन की व्यवस्था भी मंत्रालय की ओर से की जाएगी, जिससे महिलाओं को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई
शिक्षा
Bombay High Court Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 04:29 pm

Hindi News / Education News / महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रूपये, खाना-रहना भी फ्री

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IndiGo CEO: कभी करते थे लोडिंग! आज 43 करोड़ है सैलरी, लेकिन मंत्री के सामने 'हाथ जोड़ते' तस्वीर हुई वायरल

IndiGo CEO Salary
शिक्षा

CBSE Class 10 Exam Pattern Change: सीबीएसई कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने जारी किया नया पैटर्न, जान लिजिए कौन से बड़े बदलाव होंगे?

CBSE Class 10 Exam Pattern Change
शिक्षा

Microsoft सिखाएगा 2 करोड़ भारतीयों को AI, छोटे शहरों के युवाओं की बदलेगी किस्मत?

Microsoft AI Investment India
शिक्षा

कौन-कौन सी डिग्रियां हैं NSA Ajit Doval के पास, Dhurandhar फिल्म से फिर क्यों आ गए चर्चा में?

Ajit Doval in Dhurandhar
शिक्षा

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट करें अप्लाई

Bombay High Court Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.