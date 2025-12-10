महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ काम करने का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रूपये, खाना-रहना भी फ्री

WCD Internship: महिलाओं के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दो महीने की एक विशेष इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस पहल को मंत्रालय ने WCD इंटर्नशिप का नाम दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन 10 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। चयनित महिला प्रतिभागियों को प्रति माह 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस इंटर्नशिप योजना का मकसद छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं से जोड़ना है। यह इंटर्नशिप फरवरी से मार्च के बीच आयोजित की जाएगी।