नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर: सरकारी पोर्टल बना सकेगा आपका रिज्यूमे, Microsoft का 2 करोड़ भारतीयों को AI सिखाने का प्लान

इस निवेश का एक हिस्सा स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) के लिए रखा गया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि उसका लक्ष्य 2030 तक भारत के 2 करोड़ लोगों को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देना है। इस पहल के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट देने की योजना है ताकि वर्कफोर्स को डिजिटल बदलावों के लिए तैयार किया जा सके।