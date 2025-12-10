CBSE Class 10 Exam Pattern Change: सीबीएसई कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने जारी किया नया पैटर्न, जान लिजिए कौन से बड़े बदलाव होंगे?

CBSE Board Exam 2026 New Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अहम बदलाव किए हैं। बोर्ड ने यह बदलाव साइंस और सोशल साइंस के पेपर पैटर्न में किए गए हैं, ताकि मार्किंग प्रोसेस को आसान और क्लियर बनाया जा सके। सीबीएसई की आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, क्लास 10th के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर्स को अलग- अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है।