CBSE Class 10 Exam Pattern Change: सीबीएसई कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने जारी किया नया पैटर्न, जान लिजिए कौन से बड़े बदलाव होंगे?

CBSE Class 10 Exam Pattern Change(Image-Freepik)
CBSE Board Exam 2026 New Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अहम बदलाव किए हैं। बोर्ड ने यह बदलाव साइंस और सोशल साइंस के पेपर पैटर्न में किए गए हैं, ताकि मार्किंग प्रोसेस को आसान और क्लियर बनाया जा सके। सीबीएसई की आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, क्लास 10th के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर्स को अलग- अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है।
विज्ञान के प्रश्नपत्र में बदलाव
विज्ञान का पेपर अब तीन हिस्सों में बंटेगा
(Section A): जीवविज्ञान (Biology)
(Section B): रसायन विज्ञान (Chemistry)
(Section C): भौतिक विज्ञान (Physics)
छात्रों को अपनी कॉपी में भी इन्हीं तीन हिस्सों में बांटकर लिखना होगा
सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र में बदलाव
सामाजिक विज्ञान का पेपर चार हिस्सों में तैयार होगा
(Section A): इतिहास (History)
(Section B): भूगोल (Geography)
(Section C): राजनीतिक विज्ञान (Political Science)
(Section D): अर्थशास्त्र (Economics)
छात्रों को कॉपी में भी इसी तरह चार सेक्शन बनाकर जवाब लिखने होंगे।
किसी भी सेक्शन का उत्तर दूसरे सेक्शन में लिखने पर वह चेक नहीं किया जाएगा।
गलत सेक्शन में लिखे जवाबों के लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे।
रिजल्ट के बाद रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन में भी ऐसी गलतियां नहीं सुधारी जाएंगी।स्टूडेंट्स को नया पैटर्न समझने के लिए सैंपल पेपर्स जरूर देखना चाहिए, जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
पचास प्रतिशत प्रश्न क्षमता (Competency) बेस्ड होंगे
इनमें एमसीक्यू (MCQ), केस स्टडी और स्रोत आधारित प्रश्न शामिल रहेंगे
बीस प्रतिशत प्रश्न सिर्फ एमसीक्यू होंगे
तीस प्रतिशत प्रश्न वर्णनात्मक (Constructed Response) वाले होंगे, जिनमें छोटे और बड़े उत्तर लिखने होंगे
इस नई नीति में छात्रों की समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता को ज्यादा महत्व मिलेगा
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार 2026 से क्लास 10th के स्टूडेंट्स की साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी इसका उद्देश्य छात्रों पर दबाव कम करना और प्रदर्शन सुधारने का मौका देना है।
सीबीएसई 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स 17 फरवरी से शुरू होंगी
क्लास 10th की परीक्षाएं 10 मार्च को खत्म होंगी
क्लास 12th की परीक्षाएं 09 अप्रैल को होंगी
