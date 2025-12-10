10 दिसंबर 2025,

बुधवार

शिक्षा

IndiGo CEO Salary: कभी लोडिंग का काम करते थे पीटर एल्बर्स, आज करोड़ों में है सैलरी, एजुकेशन जानकर उड़ जाएंगे होश

IndiGo CEO Salary: आज 43 करोड़ की सैलरी लेते हैं पीटर एल्बर्स। संकट के बीच मंत्री के सामने 'हाथ जोड़ते' उनकी तस्वीर हुई वायरल। जानें अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 10, 2025

IndiGo CEO Salary

IndiGo CEO Pieter Elbers Salary (Image: Patrika.com)

IndiGo CEO Salary: कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सीढ़ियां एक-एक करके ही चढ़नी पड़ती हैं। यह बात भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के सीईओ पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से वो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उनके करियर की शुरुआत एक 'एयरक्राफ्ट लोडर' के तौर पर हुई थी?

जी हां, 30 साल पहले जो शख्स विमानों में सामान की लोडिंग-अनलोडिंग का मैनेजमेंट देखता था, आज वो करोड़ों की सैलरी ले रहा है। आइए जानते हैं पीटर एल्बर्स की फर्श से अर्श तक की कहानी, उनकी पढ़ाई और उनकी कमाई का पूरा गणित।

जमीन से आसमान तक का सफर पीटर एल्बर्स की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है।

1992 में शुरुआत: पीटर ने अपने करियर का आगाज नीदरलैंड की रॉयल डच एयरलाइंस (KLM) से किया था। उनकी पहली पोस्ट मैनेजर एयरक्राफ्ट लोडिंग की थी। यह ग्राउंड लेवल का काम था, जहां ऑपरेशन्स की धूल-मिट्टी थी।

लगातार तरक्की: अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जापान, ग्रीस और इटली जैसे देशों में काम किया। 2011 में वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) बने और 2014 में उसी KLM एयरलाइन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ बन गए, जहां उन्होंने करियर शुरू किया था।

अब इंडिगो की कमान: सितंबर 2022 से वो इंडिगो के कैप्टन (CEO) हैं और जून 2024 से IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी चुने गए हैं।

कितने पढ़े लिखे हैं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स? (IndiGo CEO Pieter Elbers Education)

पीटर सिर्फ अनुभव के धनी नहीं हैं, उनकी अकादमिक डिग्रियां भी उतनी ही भारी-भरकम हैं। उनकी सफलता के पीछे उनकी स्ट्रैटेजिक पढ़ाई का बड़ा हाथ है।

बैचलर डिग्री: लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट (Logistics Management) - इंडिगो जैसी विशाल एयरलाइन, जिसकी हर रोज हजारों उड़ानें हैं, उसके जटिल ऑपरेशन और नेटवर्क को संभालने में यह पढ़ाई उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

मास्टर डिग्री: बिजनेस इकोनॉमिक्स (Business Economics)।

एग्जीक्यूटिव एजुकेशन: उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार कोलंबिया यूनिवर्सिटी (न्यूयॉर्क) और IMD (लुसाने) से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स पूरे किए हैं।

करीब 43 करोड़ रुपये है सैलरी (IndiGo CEO Pieter Elbers Salary)

अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी सैलरी कितनी है। इंडिगो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पीटर एल्बर्स की कमाई ने कॉर्पोरेट जगत में सबको चौंका दिया है।

ताजा रिपोर्ट्स (FY 2024-25) के मुताबिक, पीटर एल्बर्स की सालाना सैलरी बढ़कर अब लगभग 42.9 करोड़ रुपये हो गई है।

यह आंकड़ा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले साल यह करीब 21.2 करोड़ रुपये थी। यानी कंपनी ने उनके शानदार काम को देखते हुए उनकी सैलरी में सीधे दोगुना (करीब 100%) का इजाफा किया है। यह भारी-भरकम पैकेज उन्हें भारतीय एविएशन सेक्टर के इतिहास के सबसे महंगे सीईओ में से एक बनाता है।

वायरल तस्वीर: जब 43 करोड़ पैकेज वाले CEO को जोड़ने पड़े हाथ!

सफलता और करोड़ों के पैकेज के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और कई बार मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है।

भारत में चल रहे इंडिगो संकट के बीच, मंगलवार को इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट की नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) साथ बैठक हुई। इस हाई-प्रोफाइल बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और सचिव समीर सिन्हा मौजूद थे। बैठक के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स मंत्री के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं।

DGCA क्या है, Directorate General of Civil Aviation क्या काम करती है, Indigo मामले में क्या रही भूमिका?
शिक्षा
What Is DGCA

शिक्षा

10 Dec 2025 06:43 pm

