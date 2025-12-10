IndiGo CEO Salary: कभी लोडिंग का काम करते थे पीटर एल्बर्स, आज करोड़ों में है सैलरी, एजुकेशन जानकर उड़ जाएंगे होश

IndiGo CEO Salary: कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सीढ़ियां एक-एक करके ही चढ़नी पड़ती हैं। यह बात भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के सीईओ पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से वो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उनके करियर की शुरुआत एक 'एयरक्राफ्ट लोडर' के तौर पर हुई थी?