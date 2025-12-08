DGCA क्या है, Directorate General of Civil Aviation क्या काम करती है, Indigo मामले में क्या रही भूमिका?



DGCA यानी Directorate General of Civil Aviation भारत में सिविल एविएशन की मुख्य नियामक संस्था है। यह तय करती है कि उड़ानें किन मानकों पर संचालित होंगी, पायलट किस प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग लेंगे और लाइसेंस हासिल करेंगे और विमान तकनीकी रूप से सुरक्षित हैं या नहीं। DGCA पायलटों को लाइसेंस जारी करता है, एयरलाइन कंपनियों और विमानों को प्रमाणित करता है, किसी भी विमान हादसे या गंभीर घटना की जांच करता है और टेक्निकल स्टाफ के लिए नियम तय करता है। उड़ान सुरक्षा की निगरानी, विमानों की नियमित जांच और फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों को मान्यता देने की जिम्मेदारी भी DGCA के हाथ में ही होती है। कुल मिलाकर DGCA इस बात की निगरानी रखता है कि विमान कौन उड़ा रहा है, कैसे उड़ा रहा है और उड़ान कितनी सुरक्षित है।