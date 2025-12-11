स्टूडेंट्स फ्री में कर सकेंगे NEET-JEE की तैयारी, ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ हुआ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का MOU, जानें क्या मिलेगी सुविधा

JEE-NEET Free Coaching: अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ एमओयू किया है, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को यह ऐप पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। महंगे कोचिंग संस्थानों का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले अभिभावकों के बच्चों को इस पहल से बड़ी सुविधा मिलेगी। विज्ञान संकाय के विद्यार्थी अपने स्तर पर नीट-जेईई की तैयारी कर सकेंगे।