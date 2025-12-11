स्टूडेंट्स फ्री में कर सकेंगे NEET-JEE की तैयारी, ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ हुआ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का MOU, जानें क्या मिलेगी सुविधा

AI Genrated Image
JEE-NEET Free Coaching: अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ एमओयू किया है, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को यह ऐप पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगा। महंगे कोचिंग संस्थानों का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले अभिभावकों के बच्चों को इस पहल से बड़ी सुविधा मिलेगी। विज्ञान संकाय के विद्यार्थी अपने स्तर पर नीट-जेईई की तैयारी कर सकेंगे।
सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी ऐप पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न का मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को यह ऐप नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) परीक्षा की तैयारी में भी मदद करेगा।
फिजिक्स वाला ऐप और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बीच 3 नवंबर 2025 को एमओयू साइन हुआ। यह एमओयू समग्र शिक्षा की स्वीकृति अवधि या अवधि बढ़ने पर हस्ताक्षरित तिथि से अगले दो वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और अतिरिक्त परियोजना समन्वयकों (समग्र शिक्षा) को एमओयू के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करने, संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की निगरानी करने को कहा है। साथ ही, हर तीन माह में प्रगति रिपोर्ट नोडल प्रभारी (आईसीटी, व्यावसायिक शिक्षा व आरटीई शाखा) को भेजने के निर्देश जारी किए हैं।
