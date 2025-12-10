राजस्थान के स्कूलों के लिए नया आदेश : विद्यार्थियों के लिए बनेंगे सड़क सुरक्षा क्लब, इन चीजों की दी जाएगी ट्रेनिंग

शिक्षा निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही सड़क सुरक्षा क्लब गठित किए जाएंगे। क्लब छात्रों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। क्लब के जरिए रैली, वर्कशॉप, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कई आयोजन होंगे। मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और विद्यार्थियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है।