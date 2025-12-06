6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: बॉर्डर पर ‘नापाक’ हलचल, दो जगह मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, एक संदिग्ध भी पकड़ा

बीकानेर के खाजूवाला और लूणकरनसर क्षेत्रों में PIA लिखे दो गुब्बारे मिलने और सीमा के पास एक संदिग्ध युवक पकड़ में आने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

Bikaner, Khajuwala, Lunkaransar, Pakistani balloon, Pakistani balloon in Rajasthan, Pakistani balloon in Bikaner, suspect caught from the border, Rajasthan News

सीमावर्ती क्षेत्र में पकड़ा एक संदिग्ध। फोटो- पत्रिका

खाजूवाला/लूणकरनसर। भारत-पाक सीमा से लगे बीकानेर के खाजूवाला और लूणकरनसर क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी हलचल बढ़ गई है। एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) लिखा हुआ गुब्बारा मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं।

इसी बीच सीमा के नजदीक घूम रहे एक संदिग्ध युवक को सेना ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जो पहले पाकिस्तान में रह चुका है और फिर से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। लगातार तीन संदिग्ध घटनाओं के सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां इनकी संभावित कड़ियों की तलाश में जुट गई हैं।

खाजूवाला : खेतों में मिला गुब्बारा

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे चक 6 एसएसएम, सीयासर चौगान क्षेत्र के खेतों में ग्रामीणों को एक बड़ा सफेद एयर बैलून मिला, जिस पर स्पष्ट रूप से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) लिखा हुआ था। सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। टीमों ने देर रात तक बैलून की जांच की। प्रारम्भिक परीक्षण में किसी विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री की पुष्टि नहीं हुई।

लूणकरनसर : चक 11 एमजीडी में भी गिरा गुब्बारा

उधर, लूणकरनसर तहसील के कांकड़वाला रोही स्थित चक 11 एमजीडी में भी शनिवार शाम एक और PIA लिखा हुआ गुब्बारा आसमान से गिरा। खेत में घास एकत्र कर रहे किसान गांधीराम बिश्नोई ने इसे देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसआई धर्मवीर धांगड़ और थानाधिकारी गणेश बिश्नोई टीम सहित मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है।

बॉर्डर के पास संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में

इसी दौरान खाजूवाला क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसने पहले पाकिस्तान में रहकर वापस भारत आने की बात स्वीकार की है। आर्मी ने इस युवक को 17 केवाईडी के पास संदिग्ध हालात में पकड़ा और पुलिस को सौंपा। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के अनुसार, पकड़े गए व्यक्ति का नाम प्रशांत वेदम पुत्र बाबुराव वेदम, निवासी राजीव नगर, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) है।

जांच में यह सामने आया

शुरुआती जांच में पता चला कि प्रशांत 2017 को 40 केवाईडी क्षेत्र से पाकिस्तान गया था। 31 जुलाई 2021 को अटारी बॉर्डर से भारत लौटा। अब फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने की नीयत से सीमा पर पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर उसके इरादों, संपर्कों और उद्देश्य का पता लगाने में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम
जोधपुर
Suicide in Jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: बॉर्डर पर ‘नापाक’ हलचल, दो जगह मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, एक संदिग्ध भी पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर में भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, आतंकवाद-रोधी रणनीति पर होगी संयुक्त ट्रेनिंग

India-Malaysia joint military exercise in Bikaner
बीकानेर

Bikaner Crime : युवती संग सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, विरोध-प्रदर्शन

Bikaner Shri Dungargarh area woman was gang-raped and murdered family members refused to accept her body staged a protest
बीकानेर

Bikaner: बेटे ने पहनाई कैप तो गले लगकर भावुक हो गई मां, देखें नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें

Dikshant-samaroh
बीकानेर

किसानों को एआई आधारित मौसम सूचना, बीमारी रोकथाम तकनीक और साझा रिसर्च का मिलेगा लाभ

कृषि शोध व तकनीक साझेदारी की नई राह, एसकेआरएयू और काजरी साथ आए
बीकानेर

अब पाळे से प्रभावित इलाकों में भी हो सकेगी आंवला की पैदावार

आंवला की पैदावार
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.