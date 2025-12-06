Rajasthan: बॉर्डर पर ‘नापाक’ हलचल, दो जगह मिले पाकिस्तानी गुब्बारे, एक संदिग्ध भी पकड़ा

उधर, लूणकरनसर तहसील के कांकड़वाला रोही स्थित चक 11 एमजीडी में भी शनिवार शाम एक और PIA लिखा हुआ गुब्बारा आसमान से गिरा। खेत में घास एकत्र कर रहे किसान गांधीराम बिश्नोई ने इसे देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसआई धर्मवीर धांगड़ और थानाधिकारी गणेश बिश्नोई टीम सहित मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है।