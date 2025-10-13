Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर में पाकिस्तान लिखा हवाई जहाजनुमा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे गुब्बारे आमतौर पर सजावट या प्रचार के लिए उड़ाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइंस का नाम लिखे होने से इसे सुरक्षा दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

Pakistani balloon in Jodhpur

पाकिस्तानी गुब्बारा। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शेरगढ़ इलाके के भूंगरा गांव में शनिवार को एक खेत में पेड़ पर एक बड़ा हवाई जहाजनुमा गुब्बारा अटका मिला, जिस पर बड़े अक्षरों में 'पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स एसजीए' अंग्रेजी में लिखा था। गुब्बारा पाकिस्तान के झंडे के रंग का था। उसकी टेल पर चांद-तारे भी बने हुए हैं और उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है।

ग्रामीणों ने देखा गुब्बारा

सबसे पहले ग्रामीणों ने गुब्बारे को देखा। उन्होंने पेड़ में अटके गुब्बारे को नीचे उतारकर सुरक्षित स्थान पर रखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। शुरुआती जांच में यह एक साधारण गुब्बारा प्रतीत हो रहा है, लेकिन उस पर लिखे नाम के कारण इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।

जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों ने बताया कि गुब्बारा बड़ा और हवाईजहाज जैसा था, जो हवा के बहाव में पेड़ पर फंस गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल गुब्बारे में किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान नहीं मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे गुब्बारे आमतौर पर सजावट या प्रचार के लिए उड़ाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइंस का नाम लिखे होने से इसे सुरक्षा दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है। पुलिस आवश्यक जांच और परिस्थितियों की पुष्टि कर रही है।

Published on:

13 Oct 2025 09:09 pm

जोधपुर में पाकिस्तान लिखा हवाई जहाजनुमा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

