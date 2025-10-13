जोधपुर में पाकिस्तान लिखा हवाई जहाजनुमा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

जोधपुर। शेरगढ़ इलाके के भूंगरा गांव में शनिवार को एक खेत में पेड़ पर एक बड़ा हवाई जहाजनुमा गुब्बारा अटका मिला, जिस पर बड़े अक्षरों में 'पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स एसजीए' अंग्रेजी में लिखा था। गुब्बारा पाकिस्तान के झंडे के रंग का था। उसकी टेल पर चांद-तारे भी बने हुए हैं और उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है।