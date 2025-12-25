Kurjan Festival 2025: पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा फलोदी, 2 दिवसीय कुरजां महोत्सव में होंगे रंगारंग कार्यक्रम

फलोदी। जिले को पर्यटन की दृष्टि से नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस वर्ष आयोजित होने वाला दो दिवसीय कुरजां महोत्सव खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। महोत्सव का विधिवत आगाज शुक्रवार को विश्वप्रसिद्ध कुरजां नगरी खींचन ग्राम से होगा, जबकि गुरुवार को फलोदी दुर्ग और खींचन के नाड़ी तालाब पर दीपदान कार्यक्रम हुए।