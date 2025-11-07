राजस्थान की हवेलियां दुनियाभर में हैं फेमस, देखने के लिए खिंचे चले आते हैं विदेशी, जानें खास बातें

झुंझुनूं। राजस्थान के हृदय में बसा शेखावाटी क्षेत्र, सिर्फ रेत के टीलों और शुष्क हवाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी भव्य, चित्रों से सजी हवेलियों की वजह से भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। समय की धूल में लिपटी ये हवेलियां, शेखावाटी के सुनहरे अतीत और उसकी सांस्कृतिक विरासत की अनमोल गवाही देती हैं। शेखावाटी की हवेलियां कोई आम इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास की जीवंत किताबें हैं। इनकी दीवारों पर उकेरे गए भित्तिचित्र न सिर्फ स्थापत्य का कमाल हैं, बल्कि राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जीवन की झलक भी दिखाते हैं। मगर अब इनके संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है।