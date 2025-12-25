25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बारां

Baran News: बारां जिले के इस कस्बे में सफर होगा आसान, सवा तीन करोड़ रुपए से शुरू हुआ ऐसा काम

हरनावदाशाहजी कस्बे से जुड़े सड़क मार्गों पर जर्जर हो चुकी पुलियाओं के निर्माण और बाइपास रोड के कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब सवा तीन करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों से आवागमन सुगम होगा।

बारां

image

Rakesh Mishra

Dec 25, 2025

new culverts in Baran

एआई तस्वीर

बारां जिले के हरनावदाशाहजी कस्बे से जुड़े सड़क मार्गों पर स्थित जर्जर पुलियाओं की अब सूरत बदलने वाली है। इन निर्माण कार्यों से न केवल आवागमन सुलभ होगा, बल्कि बारिश के दिनों में पुलियाओं पर बने रहने वाले खतरे से भी राहत मिलेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तीन नई पुलियाओं के निर्माण के साथ ही कस्बे में एक बाइपास रोड तथा बोरखेड़ी-कचनारिया खुर्द मार्ग पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। करीब सवा तीन करोड़ रुपए की लागत से हो रहे यह कार्य लगभग छह माह में पूरे होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता लखन बैरवा ने बताया कि निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी होते ही काम शुरू कर दिया गया है।

यहां बनेगी पुलिया

कस्बे में कई साल से निर्माण की बाट जोह रही मनोहरथाना मार्ग पर पत्थरों से बनी जर्जर पुलिया के स्थान पर अब 75 लाख रुपए की लागत से 12 मीटर चौड़ी पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग चार मीटर होगी और इसमें सात-सात मीटर के तीन स्पान बनाए जाएंगे।

इसी खाळ पर फूलबड़ोद मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर करीब 32 लाख रुपए की लागत से साढ़े सात मीटर चौड़ी और दो मीटर ऊंची पुलिया बनेगी, जिसमें छह-छह मीटर के कुल तीन स्पान होंगे। इसी तरह कचनारिया कलां में सहजनपुर रोड पर साढ़े छह मीटर चौड़ी और दो स्पान वाली पुलिया का निर्माण होगा। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस पुलिया की ऊंचाई दो मीटर रखी जाएगी।

अटल प्रगति पथ से मिलेगी राहत

कस्बे में 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ के निर्माण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार यह पथ तेजाजी चौक के समीप से मेला मैदान की ओर जाने वाले मार्ग से शुरू होकर खाळ से मेला मैदान के सहारे मुक्तिधाम के पास से होते हुए मनोहरथाना रोड तक जाएगा, जो पुराने बाइपास का स्थान लेगा।

करीब एक किलोमीटर लंबा यह मार्ग 7 मीटर चौड़ाई में बनेगा। इसमें विभिन्न स्थानों पर करीब डेढ़ दर्जन से अधिक मोखे बनाकर खाळ के पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस बाइपास के निर्माण से कस्बे का यातायात सुगम होने के साथ ही गौण मंडी जाने वाले वाहनों को भी सुविधा मिलेगी।

इधर बनेगी सुरक्षा दीवार

कस्बे से बोरखेड़ी-कचनारिया खुर्द जाने वाले मार्ग पर पड़ाव के बालाजी के समीप खाळ के कारण हुए मिट्टी के कटाव से सड़क पिछले कई साल से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में विभाग ने यहां करीब 26 लाख रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इस सुरक्षा दीवार से न केवल मिट्टी का कटाव रुकेगा, बल्कि वाहनों को दुर्घटनाओं से बचाने में भी मदद मिलेगी।

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran News: बारां जिले के इस कस्बे में सफर होगा आसान, सवा तीन करोड़ रुपए से शुरू हुआ ऐसा काम

