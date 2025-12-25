Baran News: बारां जिले के इस कस्बे में सफर होगा आसान, सवा तीन करोड़ रुपए से शुरू हुआ ऐसा काम

कस्बे में 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ के निर्माण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार यह पथ तेजाजी चौक के समीप से मेला मैदान की ओर जाने वाले मार्ग से शुरू होकर खाळ से मेला मैदान के सहारे मुक्तिधाम के पास से होते हुए मनोहरथाना रोड तक जाएगा, जो पुराने बाइपास का स्थान लेगा।