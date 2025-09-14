Atal Pragati Path: गांवों के विकास की नई राह, अटल प्रगति पथ से जुड़ेगा ग्रामीण राजस्थान

योजना के प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में तथा दूसरे चरण में 5 से 10 हजार आबादी वाले गांवों में इन पथों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 151 पर कार्य शुरू हो चुका है। वहीं, 52 पथों की मंजूरी 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में दी गई है, जिनमें से 16 का निर्माण पूरा कर लिया गया है।