जयपुर

Atal Pragati Path: गांवों के विकास की नई राह, अटल प्रगति पथ से जुड़ेगा ग्रामीण राजस्थान

Village Roads: योजना के प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में तथा दूसरे चरण में 5 से 10 हजार आबादी वाले गांवों में इन पथों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 151 पर कार्य शुरू हो चुका है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 14, 2025

Atal-Pragati-Path

Rural Connectivity: जयपुर। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और प्रगति की नई दिशा तय की है। ग्राम विकास की इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य में अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत की गई है। इन सडक़ों के माध्यम से गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गांवों में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीमेंट-कंक्रीट की मजबूत सडक़ें बनाई जा रही हैं।

image

अब तक 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति

योजना के प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में तथा दूसरे चरण में 5 से 10 हजार आबादी वाले गांवों में इन पथों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 151 पर कार्य शुरू हो चुका है। वहीं, 52 पथों की मंजूरी 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में दी गई है, जिनमें से 16 का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

पथों की लंबाई 1 से 3 किलोमीटर तक

-इन पथों की लंबाई 1 से 3 किलोमीटर तक होगी और लागत 2 करोड़ रुपए तक रखी गई है।
-2 करोड़ से अधिक लागत वाले कार्य मनरेगा, सांसद व विधायक कोष या अन्य योजनाओं से पूरे किए जाएंगे।

- इन पथों की चौड़ाई 7 मीटर होगी और दोनों तरफ नालियां बनाई जाएंगी।
-नालियों और सडक़ों के बीच इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए जाएंगे।
-जरूरत पडऩे पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी, जिसका खर्च ग्राम पंचायत वहन करेगी।

image

14 Sept 2025 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Atal Pragati Path: गांवों के विकास की नई राह, अटल प्रगति पथ से जुड़ेगा ग्रामीण राजस्थान

