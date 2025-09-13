Monsoon withdrawal: राजस्थान से मानसून की विदाई की आ गई तारीख, तापमान में एक बार फिर होगी बढोतरी

Rajasthan weather update: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में मानसून की विदाई का समय नजदीक आ गया है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से 15 सितम्बर से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
पूर्वी राजस्थान में भी अगले 2 से 3 दिन तक शुष्क मौसम बना रहेगा, हालांकि 16 सितम्बर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, जबकि धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र में 1.0 मिमी बारिश दर्ज की गई।
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, जिससे दिन में गर्मी का असर बढ़ेगा। वहीं, रात और सुबह के समय मौसम सामान्य से सुहावना रहेगा।