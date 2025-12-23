अलीगढ़ से खरीदे थे हथियार, पुलिस ने दबोचा

जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसटी साउथ और पुलिस थाना मानसरोवर की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को तीन अवैध देशी कट्टों के साथ दबोच लिया।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि 22 दिसंबर को स्पेशल टीम और मानसरोवर थाना पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के अवैध हथियार रखने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन्द्रेश को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से तीन देशी कट्टे बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इन्द्रेश सैन उर्फ चिन्टू (28) निवासी कुण्डगांव, करौली हाल निवासी वरुण पथ, मानसरोवर के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ये अवैध हथियार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खरीदकर जयपुर लाया था। आरोपी ने प्रत्येक देशी कट्टा करीब दस हजार रुपए में खरीदा था।

पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी इन हथियारों को आगे किसी को सप्लाई करने की फिराक में था। हालांकि वह किन लोगों को हथियार देने वाला था, इसके लिए पुलिस पूछताछ कर रही है।