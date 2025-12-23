कोटा रेंज समीक्षा बैठक: डीजीपी बोले- जनता तक पहुंचे पुलिस के अच्छे काम, बुनियादी ढांचे में सुधार के दिए निर्देश

डीजीपी ने पुलिस थानों और पुलिस लाइंस के बुनियादी ढांचे में सुधार के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसपी को अगले दो माह में प्रत्येक थाने में महिला कार्मिकों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पुलिस लाइंस में बार्बर शॉप, कॉबलर शॉप और कैंटीन को बाजार की अच्छी दुकानों की गुणवत्ता के अनुरूप विकसित करने तथा सभी थानों व चौकियों के साइन बोर्ड पुलिस मुख्यालय के मानकों के अनुसार लगाने के निर्देश दिए।