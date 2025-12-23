कोटा रेंज समीक्षा बैठक: डीजीपी बोले- जनता तक पहुंचे पुलिस के अच्छे काम, बुनियादी ढांचे में सुधार के दिए निर्देश

जयपुर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को कोटा रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में एडीजी क्राइम हवासिंह घुमरिया और डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित रेंज के सभी एसपी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान डीजीपी ने कोटा रेंज के विभिन्न जिलों और वृत्त कार्यालयों के अपराधों की समीक्षा की। इसमें महिला अपराध, एसटी-एससी अत्याचार प्रकरण, निस्तारित व लंबित मामलों, आईटी एक्ट व साइबर अपराध, भारतीय न्याय संहिता के तहत ई साक्ष्य, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और वर्ष 2025 में की गई निरोधात्मक कार्रवाई शामिल रही। उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर जोर देते हुए डीजीपी ने नई पहल की घोषणा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अब हर थाने से साप्ताहिक रिपोर्ट ली जाएगी, जिसमें उस सप्ताह किए गए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, ताकि सकारात्मक पुलिसिंग को आम जनता तक पहुंचाया जा सके।
डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि रेंज में प्रभावी पुलिसिंग के चलते विभिन्न प्रकृति के अपराधों में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। डीजीपी ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि अब केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि जांच की गुणवत्ता और जनता को वास्तविक राहत देने पर फोकस किया जाए। उन्होंने महिला सुरक्षा सर्वे और स्कूल-कॉलेज की छात्राओं को थानों का भ्रमण कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान बूंदी एसपी राजेंद्र सिंह मीणा और पुलिस निरीक्षक रामकिशन गोदारा को डीजीपी डिस्क सम्मान प्रदान किया गया। वहीं संपर्क सभा में पुलिस आचार संहिता को एक स्वर में सुनाने वाले प्लाटून कमांडर पूराराम को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
डीजीपी ने पुलिस थानों और पुलिस लाइंस के बुनियादी ढांचे में सुधार के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसपी को अगले दो माह में प्रत्येक थाने में महिला कार्मिकों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पुलिस लाइंस में बार्बर शॉप, कॉबलर शॉप और कैंटीन को बाजार की अच्छी दुकानों की गुणवत्ता के अनुरूप विकसित करने तथा सभी थानों व चौकियों के साइन बोर्ड पुलिस मुख्यालय के मानकों के अनुसार लगाने के निर्देश दिए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग