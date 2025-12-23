23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट: खर्च सीमा दोगुना तक बड़ी, अब 1 लाख खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार

राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए व्यय राशि में दोगुना तक बढ़ोतरी की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 23, 2025

Rajasthan panchayat elections

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को अधिक व्यावहारिक और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। आयोग ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम चुनाव व्यय सीमा को पुनर्निर्धारित करते हुए इसमें वृद्धि की है। इस संबंध में आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार की लागत में लगातार हो रही वृद्धि और महंगाई को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग समय-समय पर चुनाव व्यय सीमा की समीक्षा करता रहा है, ताकि उम्मीदवार निर्धारित नियमों के भीतर रहते हुए प्रभावी प्रचार कर सकें। वर्ष 2014 और 2019 की तुलना में वर्ष 2025 के लिए अधिकांश पदों पर खर्च सीमा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

निकाय चुनावों में खर्च सीमा का विवरण

नगर निगम चुनावों में वर्ष 2014 में जहां अधिकतम खर्च सीमा 80 हजार रुपए थी, वहीं 2019 में इसे बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपए किया गया। अब वर्ष 2025 के लिए यह सीमा 3 लाख 50 हजार रुपए तय की गई है। नगर परिषद चुनावों में 2014 की 60 हजार रुपए की सीमा 2019 में 1 लाख 50 हजार रुपए हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नगर पालिका चुनावों में खर्च सीमा 2014 में 40 हजार रुपए, 2019 में 1 लाख रुपए और अब 2025 में 1 लाख 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है।

पंचायत चुनावों में खर्च सीमा का विवरण

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य के लिए खर्च सीमा 2014 में 80 हजार रुपए थी, जो 2019 में 1 लाख 50 हजार रुपए हुई और 2025 में इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीमा 40 हजार से बढ़कर पहले 75 हजार और अब 1 लाख 50 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं सरपंच पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा 2014 में 20 हजार, 2019 में 50 हजार और अब 2025 में 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवारों को निर्धारित व्यय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। चुनाव व्यय का पूरा और सही लेखा निर्धारित प्रपत्र में संधारित कर परिणाम घोषित होने के बाद तय समय में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर पंचायतीराज अधिनियम एवं चुनाव नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वार्डों के नए प्रावधान हुए लागू; बढ़ेंगे प्रतिनिधि
जयपुर
Rajasthan Panchayat Election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Election

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 09:27 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट: खर्च सीमा दोगुना तक बड़ी, अब 1 लाख खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकार ने सुविधा दी, फील्ड इंजीनियरों ने परेशानी बना दिया 

जयपुर

130 की रफ्तार, जीरो खतरा….जानिए रेलवे की नई पॉलिसी से क्या होगा फायदा

Rail project
जयपुर

जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती…41 बीघा में विकसित की जा रहीं चार पर चला पीला पंजा

जयपुर

जयपुर में निकालेंगे श्रमिक हुंकार रैली, प्रदेशभर के कर्मचारी जुटेंगे

जयपुर

रिश्वत से करती अटेंडेंस फुल… शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.