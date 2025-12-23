राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट: खर्च सीमा दोगुना तक बड़ी, अब 1 लाख खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार

नगर निगम चुनावों में वर्ष 2014 में जहां अधिकतम खर्च सीमा 80 हजार रुपए थी, वहीं 2019 में इसे बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपए किया गया। अब वर्ष 2025 के लिए यह सीमा 3 लाख 50 हजार रुपए तय की गई है। नगर परिषद चुनावों में 2014 की 60 हजार रुपए की सीमा 2019 में 1 लाख 50 हजार रुपए हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। नगर पालिका चुनावों में खर्च सीमा 2014 में 40 हजार रुपए, 2019 में 1 लाख रुपए और अब 2025 में 1 लाख 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है।