Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, वार्डों के नए प्रावधान हुए लागू; बढ़ेंगे प्रतिनिधि

सूत्रों के अनुसार पहले ग्राम पंचायतों में 3000 की आबादी तक 5 वार्ड बनते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक 1000 की अतिरिक्त आबादी पर दो नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति में एक लाख की आबादी तक 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि अतिरिक्त 15 हजार की आबादी पर दो नए वार्ड बनाए जाएंगे। जिला परिषदों में 4 लाख की आबादी तक 15 वार्ड और प्रत्येक एक लाख अधिक आबादी पर दो अतिरिक्त वार्ड बढ़ाए जाएंगे।