जयपुर

Jaipur : जयपुर जिले में 139 नई ग्राम पंचायतें गठित, अब चुने जाएंगे 596 नए सरपंच

Jaipur : राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के तहत जयपुर जिले में 139 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। अब चुने जाएंगे 596 नए सरपंच।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 22, 2025

Jaipur district 139 new Gram Panchayats now 596 new Sarpanches will be elected

फोटो - AI

Jaipur : राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के तहत जयपुर जिले की 19 पंचायत समितियों में 273 ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलकर 139 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इसके साथ ही जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई हैं। नई पंचायतों के चुनाव अगले साल उनका कार्यकाल पूरे होने पर होंगे।

गोविंदगढ़ पंचायत समिति में अब कुल 61 ग्राम पंचायतें

सबसे बड़ा भूगोल अब गोविंदगढ़ का है। जहां पंचायत समिति में कुल 61 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसके बाद जालसू 46 और जमवारामगढ़ 40 पंचायतों के साथ बड़े ब्लॉक बनकर सामने आए हैं। आने वाले चुनावों में इन ब्लॉकों में सबसे ज्यादा दावेदार दिखेंगे। फागी से लेकर सांगानेर, शाहपुरा से लेकर बस्सी तक लगभग हर पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ी है। कई जगह यह बढ़ोतरी 30 से 50 फीसदी तक है।

जल्द जयपुर जिले में गठित होंगी 4 नई पंचायत समितियां

अब पंचायती राज विभाग जल्द ही जयपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियों का गठन कर सकता है। अधिसूचना जारी होने पर पंचायत समितियों की संख्या 19 से बढ़कर 23 हो जाएगी।

पुनर्गठन के बाद जिले की ग्राम पंचायतें

पं.समिति - पहले - अब
फागी - 19 - 26
जमवारामगढ़ - 30 - 40
आंधी - 26 - 34
चाकसू- 24 - 29
कोटखावदा- 21 - 30
बस्सी - 26 - 36
तूंगा- 24 - 30
जालसू- 34 - 46
जोबनेर- 22 - 27
गोविंदगढ़- 47 - 61
दूदू - 18 - 25
शाहपुरा- 28 - 40
माधोराजपुरा- 19 - 25
मौजमाबाद - 21 - 27
सांभरलेक- 21 - 26
झोटवाड़ा- 12 - 19
आमेर- 23 - 25
सांगानेर -17 - 23
किशनगढ़-रेनवाल- 25 - 27।

Published on:

22 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : जयपुर जिले में 139 नई ग्राम पंचायतें गठित, अब चुने जाएंगे 596 नए सरपंच

