Jaipur : जयपुर जिले में 139 नई ग्राम पंचायतें गठित, अब चुने जाएंगे 596 नए सरपंच

Jaipur : राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन एवं नवसृजन के तहत जयपुर जिले की 19 पंचायत समितियों में 273 ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलकर 139 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इसके साथ ही जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई हैं। नई पंचायतों के चुनाव अगले साल उनका कार्यकाल पूरे होने पर होंगे।
सबसे बड़ा भूगोल अब गोविंदगढ़ का है। जहां पंचायत समिति में कुल 61 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसके बाद जालसू 46 और जमवारामगढ़ 40 पंचायतों के साथ बड़े ब्लॉक बनकर सामने आए हैं। आने वाले चुनावों में इन ब्लॉकों में सबसे ज्यादा दावेदार दिखेंगे। फागी से लेकर सांगानेर, शाहपुरा से लेकर बस्सी तक लगभग हर पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ी है। कई जगह यह बढ़ोतरी 30 से 50 फीसदी तक है।
अब पंचायती राज विभाग जल्द ही जयपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियों का गठन कर सकता है। अधिसूचना जारी होने पर पंचायत समितियों की संख्या 19 से बढ़कर 23 हो जाएगी।
पं.समिति - पहले - अब
फागी - 19 - 26
जमवारामगढ़ - 30 - 40
आंधी - 26 - 34
चाकसू- 24 - 29
कोटखावदा- 21 - 30
बस्सी - 26 - 36
तूंगा- 24 - 30
जालसू- 34 - 46
जोबनेर- 22 - 27
गोविंदगढ़- 47 - 61
दूदू - 18 - 25
शाहपुरा- 28 - 40
माधोराजपुरा- 19 - 25
मौजमाबाद - 21 - 27
सांभरलेक- 21 - 26
झोटवाड़ा- 12 - 19
आमेर- 23 - 25
सांगानेर -17 - 23
किशनगढ़-रेनवाल- 25 - 27।
