Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुशखबर, मंगला पशु बीमा योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Mangala Pashu Bima Yojana : राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुशखबर। मंगला पशु बीमा योजना में भजनलाल सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जानें नए बदलाव क्या हैं?

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 21, 2025

Rajasthan cattle farmers Good news Mangala Pashu Bima Yojana Big change Bhajanlal government

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Mangala Pashu Bima Yojana : प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई और पशुपालकों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मंगला पशु बीमा योजना में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

गत वर्ष लाटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निशुल्क बीमा करने का निर्णय लिया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों में किए जाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली लॉटरी में चयनित कई पशुओं का भी बीमा नहीं हो पाया था और योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी।

पशुपालकों ने नहीं दिखाई रुचि

पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने पंजीकृत पशुपालकों की लाटरी निकालकर चयनित पशुओं का बीमा किया था, लेकिन बड़ी संख्या में पशुपालकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए पशुपालकों को ई-मित्र, योजना एप और पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद एक दिसंबर से गांव-गांव में शिविर लगाने का निर्णय लिया है।

ऊंट संरक्षण के लिए बड़ा कदम

राजस्थान में घट रही ऊंटों की संख्या को देखते हुए भजनलाल सरकार ने इस योजना में ऊंट पालकों के हित में बड़ा बदलाव किया है। इस वर्ष एक जनाधार पर अधिकतम 10 ऊंटों का बीमा किया जाएगा, जबकि पिछले वर्ष यह सीमा केवल एक ऊंट तक सीमित थी।

पहले आओ-पहले पाओ पर होगा बीमा

योजना में पंजीकरण 21 नवंबर से प्रारंभ होगा। 1 दिसंबर से गांव स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 'पहले आओ-पहले पाओ' पर बीमा होगा। ऊंटों की यूनिट संख्या बढ़ाकर 10 की गई है। इससे ऊंट संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
डॉ. मदन गिरी, उप निदेशक, पशुपालन विभाग

ये भी पढ़ें

Rajasthan : गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवदेन की प्रकिया शुरू, 15 दिसंबर आखिरी डेट
बीकानेर
Rajasthan Gargi and balika protsahan Awards application process start 15 December is last date

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुशखबर, मंगला पशु बीमा योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: अब 610 सरपंच संभालेंगे जिम्मेदारी, 270 नई ग्राम पंचायतें बनाई

Barmer News 270 new Gram Panchayats
बाड़मेर

दो तोला सोना, दस तोला चांदी, ना प्री-वेडिंग, ना डीजे… गरीब – मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए इस समाज ने की बड़ी पहल

बाड़मेर

बाड़मेर : राजस्थान का खजुराहो… किराडू मंदिर को संरक्षण की दरकार

समाचार

नहर में फिर मिला शव, मृतक की पहचान नहीं

समाचार

राजस्थान में यहां 43.46 करोड़ की लागत से बन रही 49KM लंबी सड़क, सफर होगा आसान; विकास को मिलेगी रफ्तार

New Road in Rajasthan
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.