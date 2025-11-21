राजस्थान के पशुपालकों के लिए खुशखबर, मंगला पशु बीमा योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव

गत वर्ष लाटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निशुल्क बीमा करने का निर्णय लिया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों में किए जाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली लॉटरी में चयनित कई पशुओं का भी बीमा नहीं हो पाया था और योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी।