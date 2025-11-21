Rajasthan : गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवदेन की प्रकिया शुरू, 15 दिसंबर आखिरी डेट

Rajasthan : राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निजी और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।