Rajasthan : गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवदेन की प्रकिया शुरू, 15 दिसंबर आखिरी डेट

फोटो-AI
Rajasthan : राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निजी और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।
गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा-11 और कक्षा-12 में पढ़ने वाली उन बालिकाओं को पुरस्कार मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से आयोजित माध्यमिक परीक्षा-2025 और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
पहली किस्त (कक्षा-11) के लिए 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 3000 रुपए और प्रमाण-पत्र मिलेगा। दूसरी किस्त (कक्षा-12) के लिए भी वही राशि (3000 रुपए) दी जाएगी।
बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कक्षा-12 की उच्च माध्यमिक परीक्षा-2025 और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5000 रुपए और प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पुरस्कार राशि जन आधार इंटीग्रेशन और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग