बीकानेर

Rajasthan: शादी के बाद से ही… तांत्रिक क्रिया की आड़ में नवविवाहिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

बीकानेर जिले में तांत्रिक क्रिया की आड़ में नवविवाहिता से ज्यादती का मामला सामने आया है। पीड़िता ने छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और मारपीट का आरोप लगाया है। दो महिलाओं समेत तीन लोगों पर केस दर्ज हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Dec 21, 2025

tantrik

फोटो-एआई जेनरेटेड

बीकानेर। तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर एक नवविवाहिता से कथित रूप से छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर संबंधित थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

पीड़िता की शादी मई 2025 में हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार का घर में आना-जाना बढ़ गया। वह खुद को तांत्रिक बताते हुए झाड़ा देने के बहाने अनुचित तरीके से स्पर्श करता और डराने-धमकाने के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। लोक-लाज और भय के चलते पीड़िता लंबे समय तक चुप रही।

बंद कमरे में की हरकत

मामले ने सितंबर 2025 में गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि कथित आरोपी ने घर की अन्य महिलाओं की मौजूदगी में पीड़िता को कमरे में बंद कर गलत हरकतें कीं। विरोध करने पर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह अपने परिजनों को फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे ससुराल से अपने साथ ले आए।

एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

पीड़िता के परिजनों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानीय थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन आरोप है कि मामला दर्ज नहीं किया गया और कई दिनों तक थाने बुलाकर टालमटोल की जाती रही। आखिरकार मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद उनके आदेश पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर सास, मौसी सास और मामा ससुर को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

21 Dec 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: शादी के बाद से ही… तांत्रिक क्रिया की आड़ में नवविवाहिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

