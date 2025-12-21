Rajasthan: शादी के बाद से ही… तांत्रिक क्रिया की आड़ में नवविवाहिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

फोटो-एआई जेनरेटेड
बीकानेर। तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर एक नवविवाहिता से कथित रूप से छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर संबंधित थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पीड़िता की शादी मई 2025 में हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार का घर में आना-जाना बढ़ गया। वह खुद को तांत्रिक बताते हुए झाड़ा देने के बहाने अनुचित तरीके से स्पर्श करता और डराने-धमकाने के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। लोक-लाज और भय के चलते पीड़िता लंबे समय तक चुप रही।
मामले ने सितंबर 2025 में गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि कथित आरोपी ने घर की अन्य महिलाओं की मौजूदगी में पीड़िता को कमरे में बंद कर गलत हरकतें कीं। विरोध करने पर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह अपने परिजनों को फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे ससुराल से अपने साथ ले आए।
पीड़िता के परिजनों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानीय थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन आरोप है कि मामला दर्ज नहीं किया गया और कई दिनों तक थाने बुलाकर टालमटोल की जाती रही। आखिरकार मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद उनके आदेश पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर सास, मौसी सास और मामा ससुर को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग