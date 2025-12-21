Rajasthan: शादी के बाद से ही… तांत्रिक क्रिया की आड़ में नवविवाहिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

पीड़िता के परिजनों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानीय थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन आरोप है कि मामला दर्ज नहीं किया गया और कई दिनों तक थाने बुलाकर टालमटोल की जाती रही। आखिरकार मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद उनके आदेश पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर सास, मौसी सास और मामा ससुर को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।