रूट विवाद में दबंगई, सरेआम बस पर हमला, चालक परिचालक के साथ मारपीट, बस के शीशे तोड़े, धमकी दी

क्षतिग्रस्त बस
छतरगढ़ कस्बे के प्राइवेट बस स्टैंड पर शुक्रवार शाम बस रूट को लेकर विवाद उग्र हो गया। दबंगों ने एक निजी बस पर हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए और चालक-परिचालक के साथ मारपीट की। बस संचालक को भी जान से मारने की धमकी दी गई। घटना से बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। मामले में छतरगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर देर रात दीपेन्द्र सिंह और बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वार्ड संख्या 8 निवासी बस संचालक विजय कुमार पुत्र मगनलाल ने बताया कि उनकी बस गुरुवार शाम करीब 6.25 बजे सूरतगढ़ से छतरगढ़ बस स्टैंड पहुंची थी। बस के रुकते ही कार में सवार बंटी विश्नोई, रविन्द्र सिंह और श्रवण सिंह पंवार मौके पर पहुंचे और चालक धनाराम कुम्हार तथा कंडक्टर नरपत सिंह के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी।
आरोप है कि तीनों ने लोहे के औजारों से बस के आगे-पीछे सहित सभी शीशे तोड़ दिए। घटना के दौरान बस में मौजूद यात्री सहम गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
बस संचालक का आरोप है कि हमलावरों ने धमकाते हुए कहा कि इस रूट पर केवल उन्हीं की बसें चलेंगी और अन्य किसी बस को चलने नहीं दिया जाएगा। सूचना मिलने पर जब विजय कुमार मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद आरोपी कार लेकर कस्बे की गलियों में फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और देर रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।
