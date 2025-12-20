रूट विवाद में दबंगई, सरेआम बस पर हमला, चालक परिचालक के साथ मारपीट, बस के शीशे तोड़े, धमकी दी

छतरगढ़ कस्बे के प्राइवेट बस स्टैंड पर शुक्रवार शाम बस रूट को लेकर विवाद उग्र हो गया। दबंगों ने एक निजी बस पर हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए और चालक-परिचालक के साथ मारपीट की। बस संचालक को भी जान से मारने की धमकी दी गई। घटना से बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। मामले में छतरगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर देर रात दीपेन्द्र सिंह और बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।