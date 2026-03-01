डूंगर सहित प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में तैयार होगी हाईटेक आइसीटी लैब

प्रदेश की सरकारी कॉलेजों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास रूम और आईसीटी लैब तैयार की जाएगी। इनके स्थापित होने से कॉलेजों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही विद्यार्थी की रुचि भी डिजिटल की तरफ बढ़ेगी। परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के तहत इसको लेकर कॉलेज आयुक्तालय की ओर से बजट भी जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश की 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास तथा बीकानेर की राजकीय डूंगर कॉलेज सहित 35 सरकारी महाविद्यालयों में आईसीटी लैब तैयार की जाएगी।इसके तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम और आईसीटी लैब को तैयार करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगने वाले उपकरणों की खरीद के लिए संबंधित कॉलेज प्राचार्यों को गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। कॉलेजों की ओर से इसके लिए समिति का भी गठन कर दिया है। जिनकी देख-रेख में ये तैयार होगी। उम्मीद है जल्द ही इसको लेकर कार्य भी शुरू किया जा सकेगा।