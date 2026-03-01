12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

डूंगर सहित प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में तैयार होगी हाईटेक आइसीटी लैब

बीकानेर की डूंगर कॉलेज में जारी हुआ बजट

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Mar 12, 2026

डूंगर कॉलेज

डूंगर कॉलेज

प्रदेश की सरकारी कॉलेजों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास रूम और आईसीटी लैब तैयार की जाएगी। इनके स्थापित होने से कॉलेजों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही विद्यार्थी की रुचि भी डिजिटल की तरफ बढ़ेगी। परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 के तहत इसको लेकर कॉलेज आयुक्तालय की ओर से बजट भी जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश की 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास तथा बीकानेर की राजकीय डूंगर कॉलेज सहित 35 सरकारी महाविद्यालयों में आईसीटी लैब तैयार की जाएगी।इसके तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम और आईसीटी लैब को तैयार करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगने वाले उपकरणों की खरीद के लिए संबंधित कॉलेज प्राचार्यों को गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। कॉलेजों की ओर से इसके लिए समिति का भी गठन कर दिया है। जिनकी देख-रेख में ये तैयार होगी। उम्मीद है जल्द ही इसको लेकर कार्य भी शुरू किया जा सकेगा।

डिजिटल शिक्षण को मिलेगा बढ़ावा
कंप्यूटर तकनीकी से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अमित व्यास ने बताया कि कॉलेजों में आईसीटी लैब खुलने से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ ही एआई टूल की जानकारी भी बच्चों को आसानी से मिलेगी। वहीं बीबीए और बीसीए के विद्यार्थी भी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निग, क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे विषय की भी जानकारी थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे।

आईसीटी लैब में लगेंगे ये उपकरण
राजकीय डूंगर कॉलेज में तैयार होने वाली आईसीटी लैब में अलग-अलग तरह के उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें 75 इंच अल्ट्रा एचडी फ्लेट पैनल डिस्प्ले, प्रोसेसर आई5, 16 जीबी रेम, 1 टीबी एसएसडी के साथ की-बोर्ड और माउस (सर्वर), 20 ऑल इन वन पीसी, 20 मॉड्यूलर वर्क स्टेशन विद्यार्थियों के लिए, 20 कुर्सियां, 6 केवीए यूपीएस, 21 हेडफोन सहित अन्य सामान उपलब्ध करवाया जाएगा।

    हाइटेक होगी लैब
    सरकार की ओर से परिवर्तित बजट में प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में आइसीटी लैब खोलने की घोषणा की गई थी। इसमें डूंगर कॉलेज को भी शामिल किया गया था। अब इसको लेकर कॉलेज आयुक्तालय की ओर से बजट भी जारी किया गया है। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। इसकी जगह भी चिन्हित कर दी गई है। जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम भी तैयार होने है। इसमें बीकानेर की 6 सरकारी कॉलेजों को शामिल किया है।
    -प्रो. राजेंद्र पुरोहित, प्राचार्य, डूंगर कॉलेज

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    12 Mar 2026 08:58 pm

    Hindi News / Rajasthan / Bikaner / डूंगर सहित प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में तैयार होगी हाईटेक आइसीटी लैब

    बड़ी खबरें

    View All

    बीकानेर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    डूंगर कॉलेज में अब विद्यार्थियों को गैलरी में बैठकर नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा

    डूंगर कॉलेज में आयोजित बैठक।
    बीकानेर

    1694 विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी उपाधि, 17 को स्वर्ण पदक

    प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए। 
    बीकानेर

    तेल-गैस संकट के बीच जल संकट टालने के लिए 30 तक नहरबंदी नहीं

    नहरबंदी के दौरान उपयोग में लेने के लिए रिजर्व वायर में रखा पानी।
    बीकानेर

    राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

    Pitbull Attack on Woman Head Constable During Probe in Bikaner Police Register Case Against Accused
    बीकानेर

    Bikaner: भरे बाजार मच गई अफरा-तफरी, मकान की छत पर पहुंचा सांड, वहीं से लगा दी छलांग, बाल-बाल बचे लोग

    Sridungargarh bull incident, Rajasthan stray cattle problem, bull jumps from roof, stray bull viral video, Sridungargarh market incident, Rajasthan animal menace, stray cattle in market, bull jump video Rajasthan, Rajasthan local news, stray animals problem Rajasthan, Sridungargarh news update, cattle menace in Rajasthan towns, viral bull video India, Rajasthan civic issues, Sridungargarh market chaos
    बीकानेर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.