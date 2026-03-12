तेल-गैस संकट के बीच जल संकट टालने के लिए 30 तक नहरबंदी नहीं

उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिले को नहरी तंत्र से सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलता है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर आदि जिलों को पेयजल के नहरी पानी दिया जाता है। साथ ही बिजली उत्पादन की सूरतगढ़ थर्मल परियोजना और तेल उत्पादन की बाड़मेर रिफाइनरी को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलता है। पहले 15 मार्च से नहरबंदी प्रस्तावित की गई। इसी बीच ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने पर प्रस्तावित नहरबंदी को 20 मार्च से करने का संशोधित प्रस्ताव पंजाब सरकार को भेजा गया था। अब मार्च के दस दिन बीत जाने पर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के हालात गंभीर होने पर नहरबंदी को 30 मार्च से लेने का संशोधित प्रस्ताव जल संसाधन विभाग राजस्थान ने पंजाब सरकार को भेजा है। यानि अब नहर बंदी 30 मार्च अथवा इसके बाद ही ली जाएगी।