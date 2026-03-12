12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

तेल-गैस संकट के बीच जल संकट टालने के लिए 30 तक नहरबंदी नहीं

युद्ध के वैश्विक हालात के बीच राजस्थान की नहरों की प्रस्तावित नहरबंदी को आगे खिसकाया गया है। सूरतगढ़ थर्मल और बाड़मेर रिफाइनरी व सौर ऊर्जा प्लांटों को नहर से पानी मिलता है। नहरबंदी होने पर ऊर्जा और तेल संकट ज्यादा गहरा सकता है। इसलिए सरकार ने फिलहाल नहरबंदी को टाल दिया है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Mar 12, 2026

नहरबंदी के दौरान उपयोग में लेने के लिए रिजर्व वायर में रखा पानी।

बीकानेर. ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से वैश्विक स्तर पर पनपे ऊर्जा संकट के हालात में प्रदेश सरकार ने जलसंकट को फिलहाल टाल दिया है। प्रदेश के 12 जिलों को पेयजल, बिजली परियोजनाओं और बाड़मेर रिफाइनरी को पानी का संकट नहीं हो, इसके लिए नहरबंदी को 15 दिन आगे खिसका दिया गया है। पहले 15 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी को अब 30 मार्च के बाद लेने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र भेज दिया है।

पहले पांच दिन फिर दस दिन आगे की

उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जिले को नहरी तंत्र से सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलता है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर आदि जिलों को पेयजल के नहरी पानी दिया जाता है। साथ ही बिजली उत्पादन की सूरतगढ़ थर्मल परियोजना और तेल उत्पादन की बाड़मेर रिफाइनरी को इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलता है। पहले 15 मार्च से नहरबंदी प्रस्तावित की गई। इसी बीच ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने पर प्रस्तावित नहरबंदी को 20 मार्च से करने का संशोधित प्रस्ताव पंजाब सरकार को भेजा गया था। अब मार्च के दस दिन बीत जाने पर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के हालात गंभीर होने पर नहरबंदी को 30 मार्च से लेने का संशोधित प्रस्ताव जल संसाधन विभाग राजस्थान ने पंजाब सरकार को भेजा है। यानि अब नहर बंदी 30 मार्च अथवा इसके बाद ही ली जाएगी।

अब यह प्रस्ताव भेजा

- 30 मार्च से 15 दिन की आंशिक नहर बंदी।

- 16 अप्रेल से 14 मई 30 दिन पूर्ण नहरबंदी।

यहां ऊर्जा उत्पादन में नहरी पानी का उपयोग

- सूरतगढ़ थर्मल प्लांट: 150 क्यूसेक पानी

- बाड़मेर रिफाइनरी: 50 क्यूसेक पानी

- नेवली ऊर्जा प्लांट: 20 क्यूसेक पानी

- अन्य ऊर्जा योजनाएं: 20 क्यूसेक पानी

पहले भी हो चुकी है निरस्त

हर साल नहरी तंत्र की मरम्मत और रखरखाव के लिए पश्चिमी राजस्थान की नहरों गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा नहर में 45 दिन की बंदी ली जाती है। यह बंदी 15 मार्च से 30 मई तक रहती है। यह समय भीषण गर्मी का होता है। ऐसे में जलसंकट के हालात पैदा हो जाते है। पहले दो बार सरकार नहरबंदी को निरस्त भी कर चुकी है। कोरोनाकाल में साल 2020-21 में नहरबंदी को निरस्त कर दिया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 में भी सरकार ने नहरबंदी नहीं ली। अब फिर 2026 में विषम हालात पैदा हो रहे है। हालांकि अभी नहरबंदी को आगे ही खिसका रहे है।

पर्याप्त भंडारण के लिए आगे खिसका रहे

नहरबंदी शुरू करने से पहले पेयजल व अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी आपूर्ति सुचारू रखने के लिए जल भंडारण किया जाता है। अभी के हालात में पर्याप्त जलभंडारण 20 मार्च तक नहीं हो पा रहे थे, ऐसे में नहरबंदी 30 मार्च से करने का प्रस्ताव बनाकर पंजाब को भेजा गया है।

- विवेक गोयल, एडिशनल चीफ आइजीएनपी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / तेल-गैस संकट के बीच जल संकट टालने के लिए 30 तक नहरबंदी नहीं

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

Pitbull Attack on Woman Head Constable During Probe in Bikaner Police Register Case Against Accused
बीकानेर

Bikaner: भरे बाजार मच गई अफरा-तफरी, मकान की छत पर पहुंचा सांड, वहीं से लगा दी छलांग, बाल-बाल बचे लोग

Sridungargarh bull incident, Rajasthan stray cattle problem, bull jumps from roof, stray bull viral video, Sridungargarh market incident, Rajasthan animal menace, stray cattle in market, bull jump video Rajasthan, Rajasthan local news, stray animals problem Rajasthan, Sridungargarh news update, cattle menace in Rajasthan towns, viral bull video India, Rajasthan civic issues, Sridungargarh market chaos
बीकानेर

ट्रैफिक समस्या, अवैध कट बंद करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

कलेक्टर-एसपी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ भी की बैठक
बीकानेर

Bikaner Accident: सड़क पर मौत का ‘ब्लैक टाइम’; इन 5 घंटों में हो रहे 85% हादसे, घट रही दुर्घटनाएं पर बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

Road Accident in Bikaner
बीकानेर

Rajasthan : महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नया अपडेट, शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया कार्यक्रम

Rajasthan Mahatma Gandhi English Medium Schools New update Education Director Sitaram Jat released schedule
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.