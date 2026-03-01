12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बिना अनुमति हो रहे निर्माण कार्यों की तैयार हो रही कुंडली, गिरेगी गाज

नगर निगम - नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्य, राजस्व का नुकसान

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Mar 12, 2026

नगर निगम बीकानेर।

नगर निगम बीकानेर।

नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों की कुंडली तैयार हो रही है। यह सूची तैयार होने के बाद निगम बिना अनुमति निर्माण के लिए आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करेगा। इसके लिए निगम ने अपने कनिष्ठ अभियंताओं और वार्ड जमादारों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह सूची 16 मार्च तक तैयार करने के आदेश निगम की ओर से जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार शहर में बिना अनुमति और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे निगम को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

ऐसे हो रहा राजस्व का नुकसान
निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार बिना अनुमति निर्माण से न केवल नियमों की अवहेलना हो रहा है बल्कि राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। आदेश में बताया है कि बिना अनुमति निर्माण से आवेदन शुल्क, अनुमति शुल्क, प्लांटेशन शुल्क, पार्किंग शुल्क, लेबर सेस, वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क आदि की हानि होती है।

वार्ड अनुसार बन रही सूची
नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्यों की वार्ड अनुसार सूची तैयार की जा रही है। यह 16 मार्च तक तैयार होगी। निगम की ओर से अपने वार्ड जमादार तथा कनिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से यह सूची तैयार करवाई जा रही है। आदेश में संबंधित सहायक अभियंताओं और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के माध्यम से पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए कहा गया है।

हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण

शहर में निर्माण अनुमति के विपरित तथा निर्माण अनुमति से अधिक व नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य हो रहे है। आदेश के अनुसार ऐसे निर्माण कार्यों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। निगम की ओर से नियम विरुद्ध निर्माण पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

अनुमति आवश्यक
नगर निगम क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति के और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करना नियमों के विपरीत है। बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों पर निगम की ओर से नियम अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
-मयंक मनीष, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बिना अनुमति हो रहे निर्माण कार्यों की तैयार हो रही कुंडली, गिरेगी गाज

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगर कॉलेज में अब विद्यार्थियों को गैलरी में बैठकर नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा

डूंगर कॉलेज में आयोजित बैठक।
बीकानेर

1694 विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी उपाधि, 17 को स्वर्ण पदक

प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए। 
बीकानेर

डूंगर सहित प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में तैयार होगी हाईटेक आइसीटी लैब

डूंगर कॉलेज
बीकानेर

तेल-गैस संकट के बीच जल संकट टालने के लिए 30 तक नहरबंदी नहीं

नहरबंदी के दौरान उपयोग में लेने के लिए रिजर्व वायर में रखा पानी।
बीकानेर

राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

Pitbull Attack on Woman Head Constable During Probe in Bikaner Police Register Case Against Accused
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.