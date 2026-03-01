बिना अनुमति हो रहे निर्माण कार्यों की तैयार हो रही कुंडली, गिरेगी गाज

नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों की कुंडली तैयार हो रही है। यह सूची तैयार होने के बाद निगम बिना अनुमति निर्माण के लिए आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करेगा। इसके लिए निगम ने अपने कनिष्ठ अभियंताओं और वार्ड जमादारों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह सूची 16 मार्च तक तैयार करने के आदेश निगम की ओर से जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार शहर में बिना अनुमति और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे निगम को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।