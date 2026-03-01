डूंगर कॉलेज में अब विद्यार्थियों को गैलरी में बैठकर नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा

परीक्षाओं के समय अब संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को गैलरी में बैठकर परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसको लेकर कॉलेज प्राचार्य प्रो. राजेंद्र कुमार पुरोहित आंतरिक विकास समिति की आवश्यक बैठक में ये दिशा-निर्देश दिए। प्राचार्य प्रो. पुरोहित ने बताया कि आंतरिक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। जिसमें महाविद्यालय की भवन निर्माण समिति के सदस्यों को भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम से पहले सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आगामी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को गैलरी में बैठने की आवश्यकता न पड़े। समिति को निर्देशित किया कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था कक्षाओं में ही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में विद्यार्थियों और कार्मिकों के लिए पेयजल एवं बिजली की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए।