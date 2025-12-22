डायबिटीज में मसल लॉस…क्या बन रहा है नई चुनौती, मोटापा व हार्ट अटैक पर विशेषज्ञों की यह चेतावनी ध्यान देने योग्य

डायबिटीज के मरीजों में मसल लॉस से जुड़ीसारकोपीनिया बीमारी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे मरीजों की कार्यक्षमता और जीवन गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ सकता है। यह बात विशेषज्ञों ने राजएपिकॉन–2025 के समापन सत्र में कही। मेडिसिन विभाग के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राजएपिकॉन–2025 का समापन रविवार को विभिन्न वैज्ञानिक सत्रों और कार्यशालाओं के साथ हुआ। आयोजन के मुख्य संरक्षक एवं एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि सम्मेलन में देश-प्रदेश से आए विशेषज्ञों ने मेडिकल क्षेत्र के नवीन शोध और नवाचारों से चिकित्सकों को अवगत कराया।