बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले विवाह भवन, मैरिज गार्डन होंगे सीज

दो दल गठित

नगर निगम ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए दो विशेष दलों का गठन किया है। ये दल नई गजनेर रोड से पूगल फांटा तक स्थित आवासीय, व्यवसायिक, संस्थानिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच कर नियमानुसार वसूली करेंगे। यह कार्यवाही की जाएगी। दल संख्या एक में वित्तीय सलाहकार रामजी लाल, राजस्व अधिकारी विकास शर्मा व प्रगति सोलंकी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक साजिद अली व अरबाज मांगलिया, सहायक कर्मचारी रामदेव नाई शामिल किए गए है। दल संख्या दो में लेखाधिकारी अशोक माली, राजस्व अधिकारी श्योपत राम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजूराम चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल जावा, सहायक राजस्व निरीक्षक रविन्द्र कुमार व जितेन्द्र चांगरा, सहायक कर्मचारी संदीप चांवरिया शामिल किए गए हैं।