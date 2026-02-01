अलग-अलग जगहों के उत्पाद रहे आकर्षण के केंद्र

जिला प्रशासन तथा राजीविका की ओर से आयोजित हो रहे सात दिवसीय राजसखी बीकाणा मेला के दूसरे दिन शुक्रवार को बड़ी संख्या में आमजन की भागीदारी रही। मेले में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद आकर्षण का केन्द्र रहे। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश मिश्रा ने बताया कि दूसरे दिन शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई। मेले में करीब 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें 85 बीकानेर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से तथा पंद्रह अन्य राज्यों के हैं। इनमें गुजरात, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी शामिल हैं। मेला 11 फरवरी तक सुबह10 से रात 9 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। मेले के दौरान लगाया गया फूड कोर्ट, पादुका जोन और स्वाद जोन भी आकर्षण का केन्द्र रहा। स्वयंसेवी समूहों द्वारा तैयार अचार, मसाले, मूल्य संवर्धित उत्पादों की खरीद हुई। शनिवार और रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण मेला स्थल पर अधिक लोगों की आवाजही तथा खरीदारी की संभावना है। इस दौरान जिला प्रबंधक मणिशंकर हर्ष, प्रबंधक (वित्त) अशोक माहेश्वरी, ब्लाॅक काॅर्डिनेटर रघुनाथ डूडी आदि मौजूद रहे।