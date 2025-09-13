जयपुर के एसएमएस ट्रोमा सेंटर को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, अंगदान में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

Jaipur News : जयपुर का सवाईमानसिंह अस्पताल के न्यूरोट्रोमा एवं ट्रोमा सेंटर ने इमरजेंसी में आने वाले गंभीर घायलों के इलाज के लिहाज से देश में लंबी छलांग लगाते हुए सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है। संस्थान ने इमरजेंसी में आने के बाद घायल का 6 से 8 मिनट में इलाज शुरू करने का दावा किया है। जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तय मानकों से भी बेहतर है। संस्थान को यह सम्मान न्यूरोट्रोमा सोसायटी ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया। सेंटर को यह उपलब्धि आपातकालीन ट्रोमा एवं न्यूरोसर्जरी देखभाल, अंगदान को बढ़ावा देने और उच्चस्तरीय अनुसंधान में देशभर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मिली है।