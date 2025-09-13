Weather Update : राजस्थान में अब ठंडी होने लगी रात, इस दिन से पलटेगा मौसम, बारिश पर आया IMD का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग के Prediction के अनुसार, राजस्थान में बीते 36 घंटों से मौसम शुष्क है। आने वाले 4 दिन मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। उसके बाद अचानक मौसम पलट जाएगा। 17 सितंबर से राजस्थान में एक कमजोर सिस्टम के आने से दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हाे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही पिछले दिनों बारिश नहीं हुई, लेकिन हाड़ौती अंचल में मानसून की मौजूदगी 25 सितम्बर तक बनी रहेगी। 17 सितम्बर से फिर से बारिश होने की संभावना है।