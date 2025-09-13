Weather Update : राजस्थान में अब ठंडी होने लगी रात, इस दिन से पलटेगा मौसम, बारिश पर आया IMD का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग के Prediction के अनुसार, राजस्थान में बीते 36 घंटों से मौसम शुष्क है। आने वाले 4 दिन मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। उसके बाद अचानक मौसम पलट जाएगा। 17 सितंबर से राजस्थान में एक कमजोर सिस्टम के आने से दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हाे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही पिछले दिनों बारिश नहीं हुई, लेकिन हाड़ौती अंचल में मानसून की मौजूदगी 25 सितम्बर तक बनी रहेगी। 17 सितम्बर से फिर से बारिश होने की संभावना है।
इसके साथ ही राजस्थान में अब रात और अलसुबह ठंड बढ़ने लगी है। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। सबसे ज्यादा ठंडी रात इन दिनों सिरोही जिले में हो रही है। सिरोही जिले तापमान 20 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राज्य में अगले तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।
मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया राजस्थान में अगले तीन-चार दिन मौसम साफ रहेगा। दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव अना रहेगा। लोकल मौसम बदल की वजह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 17 सितंबर से एक सिस्टम राजस्थान में आएगा, जिसके असर से दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान के सभी शहरों में मौसम साफ रहा और धूप रही। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं प्रदेश में रात के तापमान में कुछ शहरों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक ठंडी रात सिरोही में थी। सिरोही का न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जयपुर में 13 सितम्बर को सुबह 11 बजे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। आसमान में धूप बरकरार है। हो सकता है कि रात कुछ ठंडी हो जाए।