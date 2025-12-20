सीएस ने टटोली शिक्षा की नब्ज, अधिकारियों के फील्ड विजिट पर दिया जोर

लर्निंग आउटकम सबसे बड़ी चुनौती :

इस दौरान मुख्य सचिव ने सबसे बड़ा चैलेंज लर्निंग आउटकम को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस पर चर्चा करते हुए एआई-बेस्ड सिस्टम के जरिए छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने पर जोर दिया। चूंकि आज एप और आईटी बेस टेक्नोलॉजी पर काफी काम हो रहा है, लेकिन क्या ये फील्ड में प्रभावी रूप से लागू हो पा रहा है या नहीं। इसके लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अधिकारी सिर्फ मीटिंग तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में उतरें। 2-3 दिन का जिला और गांव स्तर का दौरा करें। वहीं रहकर देखें कि विभागीय योजनाओं का ग्राउंड रिजल्ट क्या है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में दोबारा मीटिंग कर फील्ड लर्निंग और अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर नई रणनीति बनाई जाएगी।