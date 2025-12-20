जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, ईकोलॉजिकल जोन में तीन जगह चला पीला पंजा

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने ईकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-10 क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। ये सभी कॉलोनियां पहले भी तोड़ी जा चुकी थीं, लेकिन भूमाफिया ने दोबारा निर्माण कर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया, जिसे JDA ने प्रारंभिक स्तर पर ही विफल कर दिया।गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने बीते दिनों इन कॉलोनियों को लेकर खबर प्रकाशित की थी।
पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जो कॉलोनी नियम विरुद्ध विकसित की जा रही है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पिताम्बरा कॉलोनी दोबारा बसाने की कोशिश नाकाम
आगरा रोड स्थित 52 फीट हनुमान जी मंदिर के सामने ईकोलॉजिकल जोन में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना जेडीए स्वीकृति और बिना भू-रूपांतरण कर ‘पिताम्बराकॉलोनी’ के नाम से फिर से अवैध निर्माण शुरू किया गया था।
JDA के प्रवर्तन दस्ते ने बाउंड्रीवॉल, सीमेंट की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण को JCB मशीन और मजदूरों की मदद से ध्वस्त कर दिया।
विजयपुरा में 27 बीघा में बस रही ‘मां वैष्णो धाम’ कॉलोनी पर कार्रवाई की। बिना अनुमति और बिना भू-रूपांतरण के ‘मां वैष्णो धाम’ नाम से दोबारा कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां निर्माणाधीन मकानों के स्ट्रक्चर, प्लॉटों की बाउंड्रीवॉल और पिलर और ग्रेवल की सड़कों को JDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
सुमेल गांव: सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण
ग्राम सुमेल में करीब 7 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर ‘राधावल्लभ’ नाम से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया था।
