जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, ईकोलॉजिकल जोन में तीन जगह चला पीला पंजा

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने ईकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-10 क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। ये सभी कॉलोनियां पहले भी तोड़ी जा चुकी थीं, लेकिन भूमाफिया ने दोबारा निर्माण कर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया, जिसे JDA ने प्रारंभिक स्तर पर ही विफल कर दिया।गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने बीते दिनों इन कॉलोनियों को लेकर खबर प्रका​शित की थी।



