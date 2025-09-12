भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बेटे-बेटियों के पेंशन में कौन अटका रहा रोड़ा?

Jodhpur High Court : राजस्थान का बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया। भंवरी देवी कांड को 23 साल बीत चुके हैं। गाहे बगाहे अचानक इस मुद्दे पर चर्चा हो जाती है। पर अचानक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भंवरी देवी फिर सुर्खियों में आ गई। हुआ यह कि जोधपुर हाई कोर्ट ने 21 माह पहले ही भंवरी देवी के बेटे और बेटियों को पेंशन देने का आदेश जारी किया था। इतना वक्त बीत जाने पर ​भी अभी तक पेंशन चालू नहीं की गई है।