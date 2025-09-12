Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

राजस्थान के इस गांव में एक कबूतर की मौत से पूरा इलाका दुखी, रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जीमे हजारों लोग

Rajasthan : राजस्थान के सामिया गांव में महाराज की तरह पूजे जाने वाले एक कबूतर की मृत्यु होने पर गांववासी बेहद दुखी हुए। धार्मिक रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। तेरहवीं पर हुए भंडारे में क्षेत्र के करीब हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

झालावाड़

Sanjay Kumar Srivastava

मेघा जैन

Sep 12, 2025

Rajasthan Jhalawar A Pigeon Died whole village sad last rites religious customs thousands people attended Funeral Feast
कबूतर महाराज की मौत के बाद छपवाई शोक पत्रिका। फोटो पत्रिका

Rajasthan : झालावाड़ के सुनेल में इंसानों और पशु-पक्षियों में प्रेम व आस्था का अटूट रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। ऐसा ही एक नजारा झालावाड़ के सामिया गांव के समीप श्रीरामनगर महुडिया तिराहा स्थित इच्छापूर्ण बालाजी महाराज मंदिर में देखने को मिला। यहां महाराज की तरह पूजे जाने वाले एक कबूतर की मृत्यु के बाद धार्मिक रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। तेरहवीं पर गुरुवार को कबूतर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही भंडारा भी हुआ।

भंडारे में क्षेत्र के करीब सात हजार लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। लोगों झालावाड़ सामिया गांव के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में कबूतर की तेरहवीं पर आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण करते ग्रामीण। के अनुसार क्षेत्र में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। जानकारी के अनुसार एक हादसे में कबूतर की मौत हो गई थी।

स्मृति बनाए रखने के लिए मूर्ति स्थापना

इस आस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में ही उसकी मूर्ति स्थापित की। गुरुवार को तेरहवीं पर पूजापाठ और हवन हुआ। इससे पूर्व बुधवार सुबह 10 बजे घाटा और रात को भजन संध्या हुई।

बीमार व्यक्ति पर बैठता था

मंदिर के पुजारी मुकेश वैष्णव बैरागी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व यह कबूतर मंदिर में आया था। इसके बाद यही बसेरा बना लिया। जब कोई बीमार मंदिर में आता तो वह उसके पास व सिर पर बैठ जाता। जब लोग ठीक होने लगे तो 'महाराज' के प्रति उनकी आस्था बढ़ती गई।

Updated on:

12 Sept 2025 08:56 am

Published on:

12 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान के इस गांव में एक कबूतर की मौत से पूरा इलाका दुखी, रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जीमे हजारों लोग

