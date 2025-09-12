राजस्थान के इस गांव में एक कबूतर की मौत से पूरा इलाका दुखी, रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जीमे हजारों लोग

Rajasthan : झालावाड़ के सुनेल में इंसानों और पशु-पक्षियों में प्रेम व आस्था का अटूट रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। ऐसा ही एक नजारा झालावाड़ के सामिया गांव के समीप श्रीरामनगर महुडिया तिराहा स्थित इच्छापूर्ण बालाजी महाराज मंदिर में देखने को मिला। यहां महाराज की तरह पूजे जाने वाले एक कबूतर की मृत्यु के बाद धार्मिक रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। तेरहवीं पर गुरुवार को कबूतर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही भंडारा भी हुआ।