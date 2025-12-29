Jhalawar: पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद भड़के परिजन, बेटे का शव देखकर बेहोश हो गई मां, रख दी ये डिमांड

शहर के कोतवाली थाना इलाके गत 18 दिसंबर को चाकूबाजी की वारदात हुई थी।इस प्रकरण में शहर के कच्ची बस्ती निवासी अनिल राव पुत्र हजारीलाल समेत तीन जनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर को रवि सिंह व अन्य पुलिसकर्मी घरआए। वे अनिल को अपने साथ ले गए और उसकी बुरी तरह पिटाई की। जिससे उसके गंभीर चोटें आई और पैर में फ्रेक्चर हो गया। इसके बाद पुलिस वाले उसे गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में छोड़ गई। जिसे वहां से कोटा रेफर किया गया था कोटा में उसकी उपचार के दौरान रविवार को मौत हो गई।