150-200 रुपए में जयपुर के नाबालिगों को मिल रही थी नशे के इंजेक्शन की शीशी, 2 महिला तस्करों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

फोटो: पत्रिका
Jaipur Police Campaign Against Drugs: राजधानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अवैध नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने के मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों से नशे में उपयोग लेने वाले 895 सीलबंद इंजेक्शन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में, विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन संग्रहित कर उन्हें कच्ची बस्तियों, गंदे नालों के आस-पास बसी बस्तियों में रहने वाले नशा करने वाले लोगों तक चोरी-छिपे पहुंचाते थे। इन बस्तियों में बच्चों को भी इंजेक्शन लगाकर नशे की लत लगाते हैं।
मामले में विद्याधर नगर में बापू जेडीए कच्ची बस्ती निवासी मोहम्मद अब्दूला शाह पुत्र मोहम्मद रफीक, प्रेम देवी पत्नी रामफूल, रेखा देवी पत्नी सोनू मालावत को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि स्मैक के नशे की पूर्ति के लिए नशे के लत वाले लोग इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं। आरोपी मेडिकल से सस्ते दामों पर इंजेक्शन खरीदकर उन्हें कच्ची बस्तियों में नाबालिग बच्चों और गरीब तबके के युवाओं को बेचते थे।
वहीं गुपचुप तरीके से नशा करने वालों को प्रति इंजेक्शन की शीशी 150 से 200 रुपए में बेचते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित ड्रग कंट्रोल विभाग का भी सहयोग लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है।
