मेडिकल में 15 हजार सीट बढ़ाई, युवाओं को होगा फायदा

मेडिकल कॉलेज में अभी एमबीबीएस की 200 सीटें है। यहां सीटें बढ़ने से चिकित्सा शिक्षकों की जरुरत होगी। ऐसे में यहां यूटीबी के आधार पर 17 विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से आवेदन मांगे गए है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में इन पदों के लिए अभ्यथीZ 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, वहीं इनके साक्षात्कार 25 फरवरी को सुबह 11.30 बजे मेडिकल कॉलेज में होंगे। मेडिकल कॉलेज के फिजीयोलॉजी, माइक्रोबाॅयोलोजी, फार्माकॉलोजी, फोरेसिंक मेडिसीन, कम्युनिटी मेडिसीन, जनरल मेडिसीन, पिडि्रयाटि्रक, जनरल सर्जरी, ऑथोZपेडिक, रेडियोलॉजी, एनेिस्थसिया, रेडियोथैरेपी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कॉर्डियोलोजी, गेट्रोएंट्रोलॉजी, , अंकोलोजी आदि विभागों में आवेदन मांगे गए है।