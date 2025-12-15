Kota: चाकूबाजी में घायल शराबी युवक पहुंचा थाने, पुलिस को किया गुमराह, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जांच के दौरान सामने आया कि महेश के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में किसी भी व्यक्ति की ओर से चाकू से हमला करते हुए कोई दृश्य कैद नहीं हुआ है। फुटेज में यह भी स्पष्ट हुआ कि झगड़े के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए थे और उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस को शक होने पर गहराई से पूछताछ की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महेश ने खुद ही चाकू से अपने पैर पर घाव किए थे।