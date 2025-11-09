जयपुर: सांगानेर में केला बेचने वाले ने ग्राहक को मारा चाकू, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

जयपुर: सांगानेर थाना इलाके में शनिवार दोपहर केले खरीदने को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि ठेले वाले ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से ग्राहक के गले और हाथ पर चोट आई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले।