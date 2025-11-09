जयपुर: सांगानेर में केला बेचने वाले ने ग्राहक को मारा चाकू, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

आरोपी को तलाश रही पुलिस (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: सांगानेर थाना इलाके में शनिवार दोपहर केले खरीदने को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि ठेले वाले ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से ग्राहक के गले और हाथ पर चोट आई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले।
डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन, सांगानेर, कानोता, मालपुरा गेट और रामनगरिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए जाप्ता तैनात किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली।
सांगानेर एसीपी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि डिग्गी मालपुरा रोड पर सड़क किनारे फल विक्रेताओं के ठेले लगे हुए थे। शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बैरवा कॉलोनी निवासी पप्पू महावर केले खरीदने पहुंचा। खरीदारी के दौरान किसी बात को लेकर ठेले वाले से कहासुनी हो गई।
विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुत्थमगुत्था हो गए। झगड़े को देख आसपास के ठेले वाले भी वहां आ गए। इसी बीच गुस्साए ठेले वाले ने ठेले पर रखा चाकू उठाकर पप्पू पर वार कर दिया और वहां से भाग निकला। घायल पप्पू को जयपुरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदारों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं और देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो गया। दुकानदारों ने कहा कि ग्राहक से विवाद करना अलग बात है, लेकिन उस पर चाकू से हमला करना अस्वीकार्य है।
सांगानेर निवासी महेंद्र सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में समुदाय विशेष के करीब 20 से 25 ठेले वाले यूपी से आकर कारोबार कर रहे हैं। ये लोग अक्सर ग्राहकों से बदसलूकी करते हैं और दादागिरी दिखाते हैं।
स्थानीय निवासी विनोद चौधरी का कहना था कि यदि किसी ग्राहक को फल पसंद नहीं आता तो ठेले वाले गाली-गलौज करने लगते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले भी विरोध जताया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
