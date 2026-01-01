1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Census-2027 : राजस्थान में सीमाएं फ्रीज, अब 2027 तक नहीं बदल सकेंगी प्रशासनिक सीमाएं

Census-2027 : जनगणना-2027 को देखते हुए राजस्थान में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गईं। यानि नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 01, 2026

Census-2027 Rajasthan administrative Boundaries frozen cannot be changed until 2027

फाइल फोटो पत्रिका

Census-2027 : जनगणना-2027 को देखते हुए प्रदेश में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गईं। जनगणना का कार्य पूरा होने तक अब जिला, उपखंड, तहसील, गांव, शहरी निकाय आदि की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकेगा। यानि की नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग गई है। वहीं जनगणना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर भी पाबंदी लग जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक हटेगी। हाल ही कलक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त आदि को जनगणना अधिकारी घोषित कर दिया गया था।

फरवरी में जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू

फरवरी में जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और एक अनुमान के मुताबिक जनगणना के काम में 2 लाख से अधिक कर्मचारी-अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। इनमें करीब 1.60 लाख प्रगणक और करीब 30 से 40 हजार सुपरवाइजर व अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

जातिगत जनगणना दूसरे चरण

पहला फेज- 15 मई से 15 जून 2026 तक मकान सूचीकरण।
दूसरा फेज- फरवरी-मार्च 2027 व्यक्तियों से संबंधित जानकारी, जातिगत जनगणना।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!
जयपुर
Rajasthan panchayat and local body elections are facing a deadlock OBC reservation is difficulty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 07:50 am

Published on:

01 Jan 2026 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Census-2027 : राजस्थान में सीमाएं फ्रीज, अब 2027 तक नहीं बदल सकेंगी प्रशासनिक सीमाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट का फर्जी कस्टम अफसर, उमराह और जियारत के नाम पर इत्र व्यापारी से 9.70 लाख की ठगी

Fake Jaipur Airport Customs Officer
जयपुर

IMD Triple Alert: राजस्थान में बारिश के बाद इन 13 जिलों में ट्रिपल अलर्ट, अगले 3 घंटे में शुरू होगी ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी

IMD Triple ALert
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव : न्यूनतम शिक्षा की शर्त पर चढ़ा सियासी पारा, कहीं यू-टर्न की न आ जाए नौबत

Rajasthan municipal-elections
जयपुर

गांव से शहर तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की पहल, मजबूत होगा राजस्थान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम

जयपुर

4 से 6 जनवरी तक होगा डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन, पूर्व क्रिकेटर सहवाग भी होंगे शामिल, ग्लोबल टेक और एआई एक्सपर्ट आएंगे जयपुर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.