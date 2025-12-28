Bundi : राजस्थान का एक अजीबो-गरीब गांव, यहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट सब मिलेंगे, पढ़ें यह रोचक स्टोरी

ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व में गांवों में बड़े नेताओं और वीआइपी व्यक्तियों के दौरों के दौरान परिजन ने बच्चों के नाम उन्हीं बड़े पदों और हस्तियों से प्रेरित होकर रख दिए। इनमें से अधिकांश लोग पांचवीं से आठवीं तक पढ़ाई करने के बाद खेती और मजदूरी में जुट गए। गांव में पहले डिप्टी, थानेदार और आइजी नाम के लोग भी रहे, हालांकि अब उनका निधन हो चुका है।