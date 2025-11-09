रमेश रूलानिया हत्याकांड : पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, वीरेंद्र चारण तक पल-पल की अपडेट देने वाले दो युवक गिरफ्तार

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रूलानिया की जिम में गणपत गुर्जर ने गोली मारी थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रूलानिया की मौत की सूचना राहुल माण्डिया ने सरगना वीरेंद्र चारण को दी। उसके साथ सुरेंद्र पालावत भी सहयोग कर रहा था। दोनों आरोपियों ने हमलावर गणपत गुर्जर और धर्मेंद्र उर्फ देवा को नकद रुपए भी उपलब्ध करवाए। दोनों फरार चल रहे आरोपी जीतू चारण के संपर्क में थे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों व व्यापारियों की रेकी कर उसे जानकारी देते रहते थे।