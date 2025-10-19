Patrika LogoSwitch to English

रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चौथा शूटर इंदौर से गिरफ्तार, कई राज्यों में काट रहा था फरारी

Ramesh Rulania murder case: हत्या के बाद जुबेर पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंचा था। पुलिस को उसके लोकेशन का सुराग साइबर ट्रैकिंग से मिला और इंदौर स्टेशन पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया।

2 min read

कुचामन शहर

image

Arvind Rao

Oct 19, 2025

Ramesh Rulania murder case
Play video

मृतक रमेश रुलानिया और गिरफ्तार आरोपी जुबेर अहमद (फोटो- पत्रिका)

Ramesh Rulania murder case: कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुख्य आरोपी जुबेर अहमद को मध्यप्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है।


बता दें कि जुबेर को गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने कोलकाता से तीन अन्य शूटर गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर को पकड़ा था। चारों आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।


एसपी ऋचा तोमर ने बताया, हत्या के बाद जुबेर पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंचा था। पुलिस को उसके लोकेशन का सुराग साइबर ट्रैकिंग से मिला और इंदौर स्टेशन पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल, नकदी और फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं।


यह हत्याकांड 7 अक्टूबर की सुबह कुचामन सिटी के एक जिम में हुआ था। व्यापारी रमेश रुलानिया रोजाना की तरह वर्कआउट कर रहे थे, तभी चार नकाबपोश युवक अंदर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रमेश को आठ गोलियां लगीं, जिनमें दो सिर और सीने में लगीं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।


सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों से पुलिस ने हमलावरों की पहचान की। जांच में खुलासा हुआ कि गोदारा गैंग ने रुलानिया से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। रकम न देने पर हत्या की साजिश रची थी।


हत्या के बाद आरोपियों ने लगातार राज्य बदलते हुए पुलिस से बचने की कोशिश की। वे राजस्थान से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल तक पहुंचे। फरारी के दौरान दो आरोपियों ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मुंडन कर अपना हुलिया बदला। वहीं, जुबेर गैंग से अलग होकर इंदौर में छिपा हुआ था।


पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का परिणाम है। जुबेर से पूछताछ में हथियार सप्लाई नेटवर्क और गैंग के वित्तीय कनेक्शन की जानकारी मिलने की उम्मीद है।


इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे कुचामन और डीडवाना क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया है। व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि गोदारा गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और प्रदेशभर में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

Published on:

19 Oct 2025 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चौथा शूटर इंदौर से गिरफ्तार, कई राज्यों में काट रहा था फरारी

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

