ना कैश, ना जेवर और ना ही मिठाई, दुल्हन के पिता ने मेहमानों को दिया ऐसा उपहार, तारीफ करते नहीं थक रहे…

Unique Wedding Gift : राजस्थान की शादियों में बारातियों का स्वागत पारंपरिक रूप से नकदी, मिठाई या अन्य उपहारों से किया जाता रहा है, लेकिन नागौर जिले के नजदीक कुचामन सिटी क्षेत्र के एक परिवार ने इस पुरानी परंपरा को एक नया, सुरक्षित और सामयिक मोड़ दे दिया है। यहां एक शादी में बारातियों को हेलमेट देकर उनका मान बढ़ाया गया, जिसने सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा संदेश दिया है।
कुचामनसिटी के पटवारियों की कोठी, पदमपुरा रोड निवासी मनोज बारवाल की बेटी सोनू का विवाह हाल ही में यश बेड़वाल से संपन्न हुआ। यह शादी शुरू से ही खास बन गई, क्योंकि दुल्हन के पिता मनोज कुमार ने वर पक्ष से उपहार में हेलमेट देने की बात पहले ही तय कर ली थी। वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद, स्टेज पर पहले तो दूल्हे यश को हेलमेट भेंट किया गया और फिर बारात में शामिल हुए सभी करीब तीन सौ बारातियों को हेलमेट का उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अनूठी पहल को बारात में शामिल हुए लोगों ने भी खुले दिल से सराहा।
दुल्हन के दादा रामकरण कुमावत ने इस पहल का कारण बताया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की मुख्य वजह अक्सर दुपहिया वाहन चालकों द्वारा लापरवाही करना या हेलमेट नहीं पहनना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि बारातियों को केवल उपहार नहीं, बल्कि जीवन रक्षक साधन दिया जाए। हेलमेट वितरण के साथ ही बारातियों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। दुल्हन की बहन हेमलता कुमावत ने भी आम जनता से अपील की कि वे अपने कार्यक्रमों में लोगों को हेलमेट वितरित करें ताकि हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सके। बारवाल परिवार की इस सुरक्षा वाली शादी, की तारीफ अब पूरे क्षेत्र में हो रही है।
