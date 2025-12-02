ना कैश, ना जेवर और ना ही मिठाई, दुल्हन के पिता ने मेहमानों को दिया ऐसा उपहार, तारीफ करते नहीं थक रहे…

दुल्हन के दादा रामकरण कुमावत ने इस पहल का कारण बताया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की मुख्य वजह अक्सर दुपहिया वाहन चालकों द्वारा लापरवाही करना या हेलमेट नहीं पहनना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि बारातियों को केवल उपहार नहीं, बल्कि जीवन रक्षक साधन दिया जाए। हेलमेट वितरण के साथ ही बारातियों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। दुल्हन की बहन हेमलता कुमावत ने भी आम जनता से अपील की कि वे अपने कार्यक्रमों में लोगों को हेलमेट वितरित करें ताकि हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सके। बारवाल परिवार की इस सुरक्षा वाली शादी, की तारीफ अब पूरे क्षेत्र में हो रही है।