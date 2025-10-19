अंता उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, गहलोत और पायलट समेत कई दिग्गज शामिल



पूर्व मंत्री रामलाल जाट, विधायक अशोक चांदना, अर्जुन सिंह बामनिया और हरिमोहन शर्मा के साथ-साथ सांसद मुरारीलाल मीणा, भजनलाल जाटव, हरीश चंद्र मीणा, संजय जाटव और उम्मेदाराम बेनीवाल को भी प्रचारक सूची में जगह मिली है। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश और शकुंतला रावत को भी सूची में शामिल किया गया है।