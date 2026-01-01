1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 1 January : राजस्थान में नए साल की पूर्व संध्या पर अचानक मौसम बदल गया है। आज सुबह 9.30 बजे मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 01, 2026

जयपुर में छाई घुंध । फोटो मदन मोहन मारवाल

Weather Update 1 January : राजस्थान में नए साल की पूर्व संध्या पर अचानक मौसम बदल गया है। बुधवार शाम को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू सहित आस-पास के इलाकों में मावठ हुई। आज सुबह 9.30 बजे मौसम विभाग की भविष्यवाणी में राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन 15 जिलों में बारिश का है येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, झालावाड़, धौलपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना है।

मौसम विभाग की आम जनता को सलाह

मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। पेड़ों के नीचे शरण न लें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

2 जनवरी से बदल जाएगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी से एक बार फिर मौसम बदल जाएगा। बारिश थम जाएगी। मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दौसा में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं चूरू में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर में बुधवार रात से मौसम सुहावना हो गया था। सुबह करीब 5 बजे से तेज हवाएं और हल्की रिमझिम बारिश हुई। जिससे मौसम कुछ ठंडा हो गया। मौसम विभाग के ताजे अलर्ट के अनुसार आने वाले 2 घंटे में जयपुर और जयपुर शहर में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

Updated on:

01 Jan 2026 10:56 am

Published on:

01 Jan 2026 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

