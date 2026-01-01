Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 1 January : राजस्थान में नए साल की पूर्व संध्या पर अचानक मौसम बदल गया है। बुधवार शाम को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू सहित आस-पास के इलाकों में मावठ हुई। आज सुबह 9.30 बजे मौसम विभाग की भविष्यवाणी में राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।